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基努李維「捍衛任務4」開殺戒 對戰真田廣之、甄子丹

記者陳建嘉／即時報導
基努李維在「捍衛任務4」中再度飾演身懷絕技的「殺神」。（車庫娛樂提供）
基努李維在「捍衛任務4」中再度飾演身懷絕技的「殺神」。（車庫娛樂提供）

全球票房賣座近6億美金的「捍衛任務」系列原班人馬打造的最新史詩篇章「捍衛任務4」（John Wick： Chapter 4）確定將與全美同步登台上映，基努李維（Keanu Reeves）再度飾演身懷絕技的「殺神」約翰維克，持續與殺手組織「高桌會」展開對抗，電影耗資破億美金成本，取景地橫跨歐亞美三大洲，前往柏林、巴黎、紐約、日本等多國實地拍攝，並進一步擴大「捍衛任務」系列的「殺手宇宙」世界觀。

影片來源：YouTube

基努李維出道近40年，向來以親民作風著稱，日前，他前往聖保羅舉行的巴西動漫展（CCXP22）宣傳「捍衛任務4」時，突然在台上下跪磕頭3次感謝粉絲，充滿誠意的舉動，引發現場粉絲暴動歡呼。在活動現場，基努李維表示「捍衛任務4」是他拍過最困難的電影，「就動作場面而言，這部是我拍過最困難的電影，但這也是「捍衛任務4」很棒的地方。」此外，他也透露了更多「捍衛任務4」的劇情細節，「將會有多方人馬加入追逐獵殺約翰維克的行列。」他更表示，「捍衛任務4」中有大量全新的動作場面，包含馬術、雙截棍、弓箭等嶄新元素，絕對會讓熱愛這系列的觀眾耳目一新！

除了系列作的熟面孔，「捍衛任務4」也再加入2名國際巨星參與演出，一位日前甫推出「子彈列車」的日本動作巨星真田廣之，將為本系列帶來嶄新日式武打場面；另一位則是台灣影迷非常熟悉的香港動作巨星甄子丹，挑戰飾演盲劍客角色「肯恩」，與基努李維在大銀幕展開對決。光是預告片裡面2人短短的過招，就已經讓人看得目不轉睛，不少網友直呼「葉問」對決「殺神」實在是太夢幻的組合，據傳製作團隊因為甄子丹在片中的出色演出，讓肯恩一角擁有與約翰維克截然不同的角色魅力，將有望為他發展全新的劇情線。

「捍衛任務4」故事描述約翰維克（基努李維 飾）經歷上集的事件後，繼續與驅逐他的殺手組織「高桌會」展開對抗，隨著懸賞金額的不斷飆升，約翰維克將迎來他殺手生涯最強大的對手。日前於海外釋出預告後隨即引爆話題熱潮，不到一週時間全球觀看次數狂飆破1.32億，首款中文電影海報和預告也終於在今日曝光，揭露由曾在「牠」系列飾演小丑「潘尼懷斯」的比爾史柯斯嘉飾演的「葛雷蒙侯爵」為本集的全新反派，

基努李維坦言「捍衛任務4」是自己拍過最困難的電影。（車庫娛樂提供）
基努李維坦言「捍衛任務4」是自己拍過最困難的電影。（車庫娛樂提供）

基努李維 電影 甄子丹

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