遭自閉女控強暴 「新好男孩」尼克駁斥

「新好男孩」尼克卡特被控20多年前性侵未成年、自閉症少女。（路透資料照片）

「新好男孩」（Backstreet Boys）成員尼克卡特（Nick Carter）近來先是失去弟弟亞倫，一度在倫敦演出時掉眼淚，近日他自己被捲入新的醜聞風暴 ，一名39歲自閉症女子莎南露絲在臉書 直播記者會上，淚訴在17歲時遭到尼克強暴，還傳染菜花，雖然已經過了20年，自己還腦性麻痹，傷害卻打擊她至今，尼克稍後則由律師代為聲明，反駁莎南露絲的控訴，稱她是被想把握良機的律師給操弄，說詞前後反覆顛倒，完全都不是事實。

莎南露絲（中）淚訴遭到偶像男歌手侵犯。（取材自臉書）

莎南露絲聲淚俱下，稱在17歲時被尼克卡特帶到自己的演唱會巡迴巴士上，給了她一杯紅色的飲料，她相信是蔓越莓汁摻著酒，之後就被他拉到床上，雖然她那時還是處女之身，尼克毫不憐香惜玉的將她性侵 ，除了奪去她貞操之外，還傳染給她菜花，怒罵：「就算他是個名人，也沒有藉口對我犯下這種罪，我是個生存者，一直都會是。」

原本「新好男孩」在ABC有聖誕特輯，控訴一出，該特輯立刻撤下。尼克的律師表示這個「控訴」發生在超過20年前，一堆與事實不符之處，希望外界不要受到影響而隨之起舞，認定莎南露絲被她的律師操控才做出不實指控，他們認為法庭會很快了解這狀況，似乎不覺得會鬧上公堂。