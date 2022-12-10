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想跟裘莉約會？ 先簽保密協議 不准過夜

記者蘇詠智／綜合報導
安琪莉娜裘莉對於約會小心翼翼，習慣自己主導一切。（歐新社資料照片）
安琪莉娜裘莉對於約會小心翼翼，習慣自己主導一切。（歐新社資料照片）

布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）婚變6年多，雖然還沒能正式離婚，彼此都已在法律上取回合法單身，因此都能再度尋找下一段感情。有別於布萊德彼特這大半來已經換過好幾任緋聞女友，裘莉似乎專注在與他的法庭戰上，還沒有太多公開的新戀情。根據專門報導明星與名人八卦的Radar Online，不是她未動凡心，而是她把自己保護得超好，外界根本很難發現任何蛛絲馬跡。

據報導，裘莉尋找新對象，絕對不會上所謂的交友App，即便是僅供名人加入的版本，她習慣在安排約會上採取主導的位置，包括要約在哪家飯店、幾號房、幾點碰面等等，都由她來決定，她也從來不會用自己的本名來訂房，有興趣和她碰面的對象，必須要先簽妥保密協議，而且為了她的孩子們著想，她絕對不跟他們過夜。

這些約會對象的來源，則是彼此共同朋友的介紹，她不會跟陌生人碰面，只有贏得她信賴的朋友們背書過的人，她才有可能列入考量。

如此小心謹慎，她無非是希望這一次能夠找到真正理想的好對象，不要像前面幾段和演員同業假戲真做的婚姻一樣，全都以戲散情也散收場。她和布萊德彼特的官司還沒打完，在塵埃落定之前，也並不方便落下把柄，讓小布一方撿到便宜，因此恐怕仍會繼續維持這樣的「神祕約會」模式。

裘莉 布萊德彼特 小布

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