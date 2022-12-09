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艾爾頓強宣布離開推特 不滿政策改變「助長假消息」

中央社／倫敦9日綜合外電報導
英國傳奇歌手艾爾頓強。（路透）
英國傳奇歌手艾爾頓強。（路透）

英國傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）今天推文表示，由於社群媒體推特（Twitter）改變政策，這將允許「未經檢查的不實訊息到處流竄」，因此他將不再使用推特。

英國「衛報」（The Guardian）報導，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購推特後，他表示將「大赦」遭停權的推特帳號，專家稱這將導致仇恨內容的「超級傳播者」回歸推特平台。

現年75歲的艾爾頓強今天在推特上寫道：「我一生都在嘗試用音樂將人們團結在一起。然而，現在看到不實訊息被用來分裂我們的世界，我感到很難過。」

「我決定不再使用推特，因為他們最近的政策改變會讓未經檢查的不實訊息到處流竄。」

馬斯克宣布推特上被停權的帳號將能夠返回平台，其中包括美國前總統川普的前策士巴農（Steve Bannon）、英國極右翼電視節目主持人凱蒂霍普金斯（Katie Hopkins）和三K黨（Ku Klux Klan）前領袖杜克（David Duke）。

12月初，改名為Ye的美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）在返回推特後不到2週就被停權，原因是他在推特上傳一張納粹黨徽與大衛之星交織在一起的圖片。

自馬斯克接管推特以來，包括好萊塢影星琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）、超級名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和喜劇演員金凱瑞（Jim Carrey）在內的好幾位名人都相繼退出推特。

推特 馬斯克 英國

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