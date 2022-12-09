被自閉症女控訴強暴又傳染菜花 「新好男孩」尼克否認

莎南露絲（中）淚訴遭到偶像男歌手侵犯。圖／摘自臉書

「新好男孩」成員尼克卡特（Nick Carter）近來先是失去弟弟亞倫（Aaron Carter），一度在倫敦演出時掉眼淚，近日他自己被捲入新的醜聞風暴 ，一名39歲自閉症女子莎南露絲（Shannon Ruth）在臉書 直播記者會上，淚訴在17歲時遭到尼克強暴，還傳染菜花，雖然已經過了20年，自己還腦性麻痺，傷害卻打擊她至今，尼克稍後則由律師代為聲明，反駁莎南露絲的控訴，稱她是被想把握良機的律師給操弄，說詞前後反覆顛倒，完全都不是事實。

莎南露絲聲淚俱下，稱在17歲時被尼克卡特帶到自己的演唱會巡迴巴士上，給了她一杯紅色的飲料，她相信是蔓越莓汁摻著酒，之後就被他拉到床上，雖然她那時還是處子之身，尼克毫不憐香惜玉的將她性侵 ，除了奪去她貞操之外，還傳染給她菜花，怒罵：「就算他是個名人，也沒有藉口對我犯下這種罪，我是個生存者，一直都會是。」