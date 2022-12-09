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「飢餓遊戲」前無女性主演動作片？珍妮佛勞倫斯發言挨轟

編譯周辰陽／即時報導
美國演員珍妮佛勞倫斯。資料照片。(美聯社)
美國演員珍妮佛勞倫斯。資料照片。(美聯社)

美國NBC新聞報導，演員珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）日前錯誤宣稱自己是第一位主演動作電影的女性，隨即在社群媒體上引發了眾多網友的反彈。

根據報導，《綜藝》（Variety）日前發布了勞倫斯參與的一場近45分鐘坐談（Sit-down discussion），跟同行的演員兼製片人薇拉．戴維斯（Viola Davis）討論了表演、業界內部的不平等與為人母等話題，其中談到了自己在《飢餓遊戲》系列電影扮演主角凱妮絲．艾佛丁（Katniss Everdeen）的重要性。

根據《綜藝》網站刊登的文章，勞倫斯稱「我記得我在拍《飢餓遊戲》時，從來沒有人讓女性擔任動作電影的主角，因為這行不通，因為我們被告知，女孩與男孩都能認同男性主角，但男孩不能認同女性主角。我每一次看到一部電影上映，將這些觀念每一項直接炸穿時，就讓我很開心，證明了讓某些特定人不看這種電影只是謊言」。

社群媒體上的批評者很快就抓住了勞倫斯的發言大加抨擊，指出在《飢餓遊戲》上映前，就友好幾位女性演員早在動作片擔綱了主演，包括1979年起主演《異形》系列電影的雪歌妮．薇佛、1980年代就在香港動作片嶄露頭角的楊紫瓊、《古墓奇兵》系列的安潔莉娜．裘莉與《追殺比爾》系列的烏瑪．舒曼等。

在幾位推特網友指出這個發言有問題後，《綜藝》似乎刪掉了這一條宣傳她評論的推文，勞倫斯也向《好萊塢報導者》進行澄清，同時其他網友緩頰指出，雖然她的發言嚴格來說是錯的，但準確地點出了好萊塢更大的業界性別偏見問題。

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