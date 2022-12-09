阿湯哥小金人有望？國家評論協會頒「捍衛戰士2」最佳影片

「捍衛戰士：獨行俠」獲美國「國家評論協會」頒發最佳影片獎。（取材自IMDb）

每年此時就是全美各大影評人協會公布得獎名單、為明年奧斯卡 頒獎典禮預先加溫的重要時期，各方都會從獎名單尋找小金人爭奪戰的風向。今年在美國最重量級的4大影協之中、和普羅大眾口味最接近的「國家評論協會」，將最佳影片頒給「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)，令片子進軍奧斯卡大獎氣勢拉高，更是湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的電影 第一次獲得該影評協會的最重要大獎。

「國家評論協會」今年其他電影大獎得主還包括「法貝爾曼」（The Fabelmans）史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）獲得最佳導演、「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）柯林法洛(Colin Farrell)獲最佳男主角、「媽的多重宇宙 」（Everything Everywhere All at Once）楊紫瓊獲最佳女主角、「伊尼舍林的女妖」布蘭登葛利森（Brendan Gleeson）獲最佳男配角、「鋒迴路轉：抽絲剝繭」（Glass Onion: A Knives Out Mystery）賈奈兒夢內（Janelle Monae）獲最佳女配角。

「媽的多重宇宙」楊紫瓊獲美國「國家評論協會」頒發最佳女主角獎。（取材自IMDb）

在美國4大影協中，「國家評論協會」曾將最佳影片頒給大熱賣的「阿甘正傳」（Forrest Gump）、「沈默的羔羊」（The Silence of the Lambs），之後兩片果然在奧斯卡上大出風頭，李安「理性與感性」（Sense and Sensibility）也曾獲「國家評論協會」頒發的最佳影片獎。

「捍衛戰士：獨行俠」除最佳影片外，也拿下攝影獎，獲奧斯卡最佳影片提名聲勢增強。