阿湯哥小金人有望？國家評論協會頒「捍衛戰士2」最佳影片

「捍衛戰士:獨行俠」獲美國「國家評論協會」頒發最佳影片獎。(取材自IMDb)

每年此時就是全美各大影評人協會公布得獎名單、為明年奧斯卡 頒獎典禮預先加溫的重要時期,各方都會從獎名單尋找小金人爭奪戰的風向。今年在美國最重量級的4大影協之中、和普羅大眾口味最接近的「國家評論協會」,將最佳影片頒給「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick),令片子進軍奧斯卡大獎氣勢拉高,更是湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的電影 第一次獲得該影評協會的最重要大獎。

「國家評論協會」今年其他電影大獎得主還包括「法貝爾曼」(The Fabelmans)史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)獲得最佳導演、「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)柯林法洛(Colin Farrell)獲最佳男主角、「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)楊紫瓊獲最佳女主角、「伊尼舍林的女妖」布蘭登葛利森(Brendan Gleeson)獲最佳男配角、「鋒迴路轉:抽絲剝繭」(Glass Onion: A Knives Out Mystery)賈奈兒夢內(Janelle Monae)獲最佳女配角。

「媽的多重宇宙」楊紫瓊獲美國「國家評論協會」頒發最佳女主角獎。(取材自IMDb)

在美國4大影協中,「國家評論協會」曾將最佳影片頒給大熱賣的「阿甘正傳」(Forrest Gump)、「沈默的羔羊」(The Silence of the Lambs),之後兩片果然在奧斯卡上大出風頭,李安「理性與感性」(Sense and Sensibility)也曾獲「國家評論協會」頒發的最佳影片獎。

「捍衛戰士:獨行俠」除最佳影片外,也拿下攝影獎,獲奧斯卡最佳影片提名聲勢增強。