「阿凡達2」英國首映 媒體狂讚：贏第1集

柔伊莎達娜出席「阿凡達2：水之道」首映會。（路透）

年底大片「阿凡達2：水之道」（:The Way of Water）日前甫在英國倫敦舉辦世界首映，電影評價也隨之出爐，搶先看完該片的歐美媒體第一時間提出讚聲，即便仍有人認為有美中不足之處，但大多媒體皆認為比起首集，這次的故事情感元素更為飽滿，甚至有媒體狂讚「比第一集還要好看」、「永遠不要懷疑詹姆斯卡麥隆（James Cameron）」。

「Uproxx」記者麥可萊恩在看完「阿凡達2」之後，坦言是前所未見的奇觀，「特效太驚人了，有時我會忘記注意劇情，因為我一直在觀察潘朵拉星球的生物」，另一外媒「IndieWire」則說無論是動作場景、情感層面都非常驚人，三小時一點也不覺得冗長，現在唯一期待的，就是希望趕快看到「阿凡達3」。

雪歌妮薇佛(左)、凱特溫絲蕾兩大女星出席「阿凡達2：水之道」首映會。（圖：迪士尼提供）

導演 詹姆斯卡麥隆曾拍過影史賣座冠軍電影「鐵達尼號」（Titanic）、「阿凡達」（Avatar），他日前也在首映會上表達感謝之情，「謝謝你們願意到來，這對我來說是一個超現實的時刻，我們終於完成這部電影」，卡麥隆提到他耗費五年進行準備作業，接下來在劇本、特效設計上屢屢碰壁，尤其是新冠肺炎到來，卡麥隆還以為這部電影可能永遠不見天日，「幸好疫情 緩解了，如今電影院 再度爆滿，全世界的影迷都強烈要求想看這部電影」。

「阿凡達2：水之道」在倫敦首映會後爆出大好評，更被譽為「比第一集還要好看」。（圖：迪士尼提供）

卡麥隆感性坦言，在電影院看電影，就是凝聚人心最好的方式，「在這個巨大的黑暗房間裡，我們睜大眼睛，一起實現夢想」，他希望每一個人可以好好享受這部電影，「電影回來了，電影還活著，而且永遠偉大」。