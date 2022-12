「阿凡達2」倫敦首映 凱特溫絲蕾憋氣7分鐘打敗阿湯哥

「阿凡達:水之道」在倫敦舉行世界首映,導演詹姆斯卡麥隆(中)率領製片、演員們一同現身。(圖:迪士尼提供)

即將上映的超級巨片「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)終於在倫敦揭開神祕面紗,導演 詹姆斯卡麥隆(James Cameron)、製片強藍道(Jon Landau)與主要演員山姆沃辛頓(Sam Worthington)、柔伊莎達娜(Zoe Saldana)、雪歌妮薇佛(Sigourney Weaver)、史蒂芬藍(Stephen Lang)、凱特 溫絲蕾(Kate Winslet)等共聚一堂出席國際視訊記者會,回想當初雖然拍得辛苦,成品卻都讓他們無比自豪。

「阿凡達:水之道」等待13年,終於上映。(圖:迪士尼提供)

「阿凡達:水之道」中山姆沃辛頓與柔伊莎達娜不僅升格當爸媽,小孩子還各有各的複雜身世,不完全是他們親生,最驚人的是,在上集中已經犧牲的雪歌妮薇佛,居然在續集中因為其阿凡達化身之納美身體被發現懷孕,再度以自己的青少年時期女兒身分登場,並成為男女主角的養女。雪歌妮透露早在12年前就已經在討論這個新角色,直到現在終於呈現觀眾眼前,她為此重回校園,要找出少女講話的嗓音、神態,這角色也跟她過往擅演的女英雄不同,剛開始並不是個極端強悍的女孩,頗有層次。

「阿凡達:水之道」等待13年,終於上映。(圖:迪士尼提供)

一手打造「阿凡達」世界的詹姆斯卡麥隆,透露山姆與柔伊都在片子上映後陸續生兒育女,續集裡很自然的也要當上爸媽,山姆說道:「我們有些行為也不想要小孩去學。」詹姆斯立刻順著他的話:「我就有,我想可能要對孩子們至少保密40年。」聽得其他人哈哈大笑。

詹姆斯卡麥隆在「阿凡達:水之道」再度打造視覺奇觀。(圖:迪士尼提供)

曾經和詹姆斯共創「鐵達尼號」(Titanic)輝煌佳績的凱特溫絲蕾,這次扮演水中部族的王后,身懷六甲、挺著大肚子也拿武器上戰場,詹姆斯笑言:「預告片已經有了,所以也不算爆雷。」凱特這次達到新成就,為影片水中閉氣超過7分鐘,外國媒體紛紛標榜「媲美之前紀錄保持人湯姆克魯斯 」(Tom Cruise),記者會現場她坦言:「大家都說他是6分半好像,怎麼知道沒有打敗他?我們有沒有影片留下證據?在記者會上給個答案。」雪歌妮插話:「好在這絕對不是一場比賽。」詹姆斯糗凱特:「糟的是,這就是啊。」

凱特溫絲蕾在「阿凡達:水之道」飾演水中部族的王后。(圖:迪士尼提供)

凱特解釋,當天是老公硬要偷溜進片場側拍她的潛水戲,才會有畫面,她本以為閉氣太久,差點要死掉,結果上岸後發現居然撐了7分15秒,她知道的當下反應是:「一定要成功拍下來,我要讓詹姆斯知道我做到了。」大家忍不住繼續糗她:「沒有在跟任何人比賽喔。」