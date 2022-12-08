「阿凡達2」倫敦首映 凱特溫絲蕾憋氣7分鐘打敗阿湯哥

「阿凡達：水之道」在倫敦舉行世界首映，導演詹姆斯卡麥隆（中）率領製片、演員們一同現身。(圖：迪士尼提供)

即將上映的超級巨片「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）終於在倫敦揭開神祕面紗，導演 詹姆斯卡麥隆（James Cameron）、製片強藍道（Jon Landau）與主要演員山姆沃辛頓（Sam Worthington）、柔伊莎達娜（Zoe Saldana）、雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）、史蒂芬藍（Stephen Lang）、凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）等共聚一堂出席國際視訊記者會，回想當初雖然拍得辛苦，成品卻都讓他們無比自豪。

「阿凡達：水之道」等待13年，終於上映。(圖：迪士尼提供)

「阿凡達：水之道」中山姆沃辛頓與柔伊莎達娜不僅升格當爸媽，小孩子還各有各的複雜身世，不完全是他們親生，最驚人的是，在上集中已經犧牲的雪歌妮薇佛，居然在續集中因為其阿凡達化身之納美身體被發現懷孕，再度以自己的青少年時期女兒身分登場，並成為男女主角的養女。雪歌妮透露早在12年前就已經在討論這個新角色，直到現在終於呈現觀眾眼前，她為此重回校園，要找出少女講話的嗓音、神態，這角色也跟她過往擅演的女英雄不同，剛開始並不是個極端強悍的女孩，頗有層次。

「阿凡達：水之道」等待13年，終於上映。(圖：迪士尼提供)

一手打造「阿凡達」世界的詹姆斯卡麥隆，透露山姆與柔伊都在片子上映後陸續生兒育女，續集裡很自然的也要當上爸媽，山姆說道：「我們有些行為也不想要小孩去學。」詹姆斯立刻順著他的話：「我就有，我想可能要對孩子們至少保密40年。」聽得其他人哈哈大笑。

詹姆斯卡麥隆在「阿凡達：水之道」再度打造視覺奇觀。(圖：迪士尼提供)

曾經和詹姆斯共創「鐵達尼號」（Titanic）輝煌佳績的凱特溫絲蕾，這次扮演水中部族的王后，身懷六甲、挺著大肚子也拿武器上戰場，詹姆斯笑言：「預告片已經有了，所以也不算爆雷。」凱特這次達到新成就，為影片水中閉氣超過7分鐘，外國媒體紛紛標榜「媲美之前紀錄保持人湯姆克魯斯 」（Tom Cruise），記者會現場她坦言：「大家都說他是6分半好像，怎麼知道沒有打敗他？我們有沒有影片留下證據？在記者會上給個答案。」雪歌妮插話：「好在這絕對不是一場比賽。」詹姆斯糗凱特：「糟的是，這就是啊。」

凱特溫絲蕾在「阿凡達：水之道」飾演水中部族的王后。(圖：迪士尼提供)

凱特解釋，當天是老公硬要偷溜進片場側拍她的潛水戲，才會有畫面，她本以為閉氣太久，差點要死掉，結果上岸後發現居然撐了7分15秒，她知道的當下反應是：「一定要成功拍下來，我要讓詹姆斯知道我做到了。」大家忍不住繼續糗她：「沒有在跟任何人比賽喔。」