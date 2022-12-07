楊紫瓊獲頒「時代」年度指標人物 笑認年輕人找她自拍

楊紫瓊登上「時代」雜誌封面，獲封2022年指標人物之一。（取材自推特）

楊紫瓊 今年主演「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）評價、票房雙贏，不僅片約不斷，有望問鼎明年奧斯卡影后，更被「時代雜誌」評選為2022年指標人物，進而登上封面，楊紫瓊開心在自已的IG、推特貼出此訊息，而她的眾多好友也前來祝賀，就連影后莎莉塞隆、「尚氣」劉思慕都喊話「妳絕對值得」。

楊紫瓊在IG寫下「我真的好有福氣，謝謝『時代雜誌』，開心。」感謝外界這一年對她的肯定。而在「時代雜誌」的訪談中，她提到自己入行40年，什麼電影 都演過，如今得到這樣的迴響，自己心裡非常感動，也開心能為亞裔族群爭光，「有很多亞裔族群都走過來跟我說，謝謝妳為我們發聲」，楊紫瓊明年更有望角逐奧斯卡影后寶座，「當我擁有這樣特別的機會時，更要全心全意投入其中，因為不知道下一次的機會到來，會是什麼時候」。

楊紫瓊演過無數經典電影，包括「臥虎藏龍」、「翁山蘇姬」，這幾年則演了漫威電影、「星際爭霸戰」系列以及「獵魔士」外傳影集，如今又拍出「媽的多重宇宙」，收獲不少年輕粉絲追隨，她更開玩笑說，「我最高興的是這幾年走在路上，會有很多年輕人走過來跟我說，妳好棒，我可以跟妳自拍嗎？」