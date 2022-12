楊紫瓊獲頒「時代」年度指標人物 笑認年輕人找她自拍

楊紫瓊登上「時代」雜誌封面,獲封2022年指標人物之一。(取材自推特)

楊紫瓊 今年主演「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)評價、票房雙贏,不僅片約不斷,有望問鼎明年奧斯卡影后,更被「時代雜誌」評選為2022年指標人物,進而登上封面,楊紫瓊開心在自已的IG、推特貼出此訊息,而她的眾多好友也前來祝賀,就連影后莎莉塞隆、「尚氣」劉思慕都喊話「妳絕對值得」。

楊紫瓊在IG寫下「我真的好有福氣,謝謝『時代雜誌』,開心。」感謝外界這一年對她的肯定。而在「時代雜誌」的訪談中,她提到自己入行40年,什麼電影 都演過,如今得到這樣的迴響,自己心裡非常感動,也開心能為亞裔族群爭光,「有很多亞裔族群都走過來跟我說,謝謝妳為我們發聲」,楊紫瓊明年更有望角逐奧斯卡影后寶座,「當我擁有這樣特別的機會時,更要全心全意投入其中,因為不知道下一次的機會到來,會是什麼時候」。

楊紫瓊演過無數經典電影,包括「臥虎藏龍」、「翁山蘇姬」,這幾年則演了漫威電影、「星際爭霸戰」系列以及「獵魔士」外傳影集,如今又拍出「媽的多重宇宙」,收獲不少年輕粉絲追隨,她更開玩笑說,「我最高興的是這幾年走在路上,會有很多年輕人走過來跟我說,妳好棒,我可以跟妳自拍嗎?」