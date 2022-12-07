曾經鬧翻 凱特溫絲蕾隔25年再合作詹姆斯卡麥隆

凱特溫絲蕾(右)與導演詹姆斯卡麥隆自從「鐵達尼號」之後，睽違25年再度合作。(美聯社)

影星凱特 溫絲蕾(Kate Winslet)1997年以「鐵達尼號」(Titanic)一戰成名，從演技派女星，成為全球票房天后，然而溫絲蕾當年與導演 詹姆斯卡麥隆(James Cameron)傳出不合，更曾在訪談提到卡麥隆的脾氣超大，「除非要給我很多錢，我才想跟他再合作」，如今卻願意加入「阿凡達2」(Avatar：The Way of Water)，近期她在訪談時，也再度回顧這部分。

溫絲蕾接受「每日電訊報」訪問時回顧此事，表示雖然拍「鐵達尼號」的過程很辛苦，不過她始終認為卡麥隆是個天才，「我喜歡與詹姆斯一起拍『阿凡達』，他現在冷靜多了，之前他沒有多餘時間說『這可能行不通』，只能一古腦完成，關於如何拍完『鐵達尼號』，我無法想像當時的壓力有多大」。

溫絲蕾更補充，隨著年齡的增長，兩人都已經更了解彼此心情，才能主動坦承「我犯錯了，我們都可以變得更好，不是嗎？」進而讓拍攝過程更加愉快。