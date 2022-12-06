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芝麻街元老級演員 90歲鮑勃麥格拉斯離世

娛樂新聞組／綜合報導
音樂家與兒童作家鮑勃麥格拉斯逝世，享耆壽90歲。（Getty Images）
音樂家與兒童作家鮑勃麥格拉斯逝世，享耆壽90歲。（Getty Images）

美國知名兒童電視節目「芝麻街」（Sesame Street）初代演員、以飾演鄰居強生一角廣為人知的音樂家與兒童作家鮑勃麥格拉斯（Bob Mcgrath）4日逝世，享耆壽90歲。

美聯社報導，鮑勃麥格拉斯的家人在他的Facebook頁面發布消息稱：「麥格拉斯家族有個不幸的消息要公布。我們的父親鮑勃麥格拉斯今天在家中安詳辭世，家人都在身旁陪伴。」

他身後留下妻子史派瑞（Ann Logan Sperry）和他們的5名子女。

芝麻街的非營利教育組織芝麻工作室（Sesame Workshop）也透過推文表示，他們「哀悼鮑勃麥格拉斯的逝世，他是芝麻街家族50餘年來深受喜愛的成員」。

「我們將永遠感謝多年來他對芝麻街充滿熱情與創造性的貢獻，也很榮幸他能與我們分享他生命中的這麼多東西。」

「芝麻街」於1969年首播時，鮑勃麥格拉斯是該劇創始演員之一，飾演友善的鄰居鮑勃強生（Bob Johnson）。他最後一次出現在節目中是在2017年。

他在伊利諾伊州長大，曾在密西根大學（University of Michigan）和曼哈頓音樂學院（Manhattan School of Music）學習音樂。

鮑勃麥格拉斯也是60年代節目「跟著米契一起唱」（Sing Along With Mitch）的歌手，同時還在遠在海外的日本展開成功的歌唱事業。

曼哈頓 教育 伊州

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