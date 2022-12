漫威「蟻人與黃蜂女」、「星際異攻隊3」 將掀新一波熱潮

「星際異攻隊3」將是系列作3部曲最終章。(圖:迪士尼提供)

漫威影業賣座電影 不少,自從「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Foreve)創下6.75億美金票房佳績之後,如今又隨著巴西動漫 展的活動,釋出明年兩部大片「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)、「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)的全新預告,並將帶來全新的終極魔王反派,預計將掀起新一波的賣座熱潮。

「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」保羅路德(Paul Rudd)飾演的「蟻人」史考特朗恩(Scott Lang)與女兒、女友「黃蜂女」荷普(Hope Van Dyne)在一次意外中,竟被傳送到從未看過的全新「量子宇宙」,並遇到戰鬥力不輸給「薩諾斯」,由強納森梅爾斯(Jonathan Rhys Meyers)飾演的恐怖反派「征服者康」,不僅主動向主角群交談,更提出高難度的要求,主角群為此排除萬難,回到原本的世界,電影預計明年2月上映。