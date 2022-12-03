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漫威「蟻人與黃蜂女」、「星際異攻隊3」 將掀新一波熱潮

記者陳建嘉／綜合報導
「星際異攻隊3」將是系列作3部曲最終章。（圖：迪士尼提供）
「星際異攻隊3」將是系列作3部曲最終章。（圖：迪士尼提供）

漫威影業賣座電影不少，自從「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Foreve）創下6.75億美金票房佳績之後，如今又隨著巴西動漫展的活動，釋出明年兩部大片「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）、「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）的全新預告，並將帶來全新的終極魔王反派，預計將掀起新一波的賣座熱潮。

「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」保羅路德（Paul Rudd）飾演的「蟻人」史考特朗恩（Scott Lang）與女兒、女友「黃蜂女」荷普（Hope Van Dyne）在一次意外中，竟被傳送到從未看過的全新「量子宇宙」，並遇到戰鬥力不輸給「薩諾斯」，由強納森梅爾斯（Jonathan Rhys Meyers）飾演的恐怖反派「征服者康」，不僅主動向主角群交談，更提出高難度的要求，主角群為此排除萬難，回到原本的世界，電影預計明年2月上映。

克里斯普瑞特（Chris Pratt）、柔伊莎達娜（Zoe Saldana）以及馮迪索（Von Diesel）回歸演出「星際異攻隊3」也發布首支預告，這一次有更勝以往的動作場面，毫不打折的另類爆笑喜感，相較於前兩集，也會更深入主角群內心世界，包括「星爵」彼得奎爾（Peter Quill）是否有辦法再遇到女友「葛摩菈」（Gamora）？「火箭浣熊」（Rocket Raccoon）的悲慘過往也會在這一集揭露。

「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」讓「蟻人」一家主角群再度回歸。（圖：迪士尼提供）
「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」讓「蟻人」一家主角群再度回歸。（圖：迪士尼提供）

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