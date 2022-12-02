我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧州4華人遇害案 大麻農場非法獲許可 兇手引渡回奧州

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

李奧納多與陶比出席上百辣模香艷派對 遮臉堪比蒙面俠

記者蘇詠智／即時報導
李奧納多狄卡皮歐被爆和上百辣模出席豪華遊艇上的極樂派對。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐被爆和上百辣模出席豪華遊艇上的極樂派對。（路透資料照片）

好萊塢男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）的生活是全球無數男性的夢想，他近日被拍到在邁阿密出席瑞士億萬富豪歐內斯托伯特瑞利（Ernesto Bertarelli）的超豪華遊艇派對，不但遊艇本身的造價超過1.5億元，出席賓客名流雲集，而現場更有百餘位美艷辣模，宛如身在男人的天堂。

過往李奧納多出席的派對，總是少不了美艷女模，他曾經被拍到一次和20多位模特兒出海開趴，這一次陣仗更驚人，現場目擊者如此形容：「這輩子沒見過那麼多模特兒集結，百餘人沒有一個長相平凡，全都美艷性感，其中一群女孩更穿著超清涼透視裝，衣服裡面完全沒內衣，啥都看得一清二楚。」這麼香艷刺激的場合，果然只有富商巨賈能擺得出來，而現場冠蓋雲集，除了李奧納多和他的超級好兄弟陶比麥奎爾（Tobey Maguire）之外，尚有網球名將威廉絲姊妹（Serena and Venus Williams）等，大夥兒從午夜之後狂歡到清晨5時才解散，極樂大半夜。

雖然是出席如此「有聲有色」的派對，李奧納多的裝扮卻低調異常，一身黑衣黑褲，還刻意壓低帽子、戴上口罩，幾乎看不到他的臉，彷如蒙面俠現身，和沒戴口罩、不介意露出臉的陶比明顯成為對比。而他雖然和歐內斯托在派對上聊了海洋環保的話題，卻被諷刺開這種遊艇派對，其實碳排放造成的傷害更大。

口罩 威廉 好萊塢

上一則

才剛交往已「婚」頭？布萊德彼特認定「她」是真命天女

延伸閱讀

世界盃熱潮 地震隊市中心辦觀賽派對 為聖荷西帶來商機

世界盃熱潮 地震隊市中心辦觀賽派對 為聖荷西帶來商機
年底派對拿手菜 哪一道最受歡迎?

年底派對拿手菜 哪一道最受歡迎?
派對後爬進垃圾箱 新州鼓手遭回收車壓死

派對後爬進垃圾箱 新州鼓手遭回收車壓死
當真交往？ 李奧納多、吉吉哈蒂德跑萬聖趴

當真交往？ 李奧納多、吉吉哈蒂德跑萬聖趴

熱門新聞

吳亦凡被捕後，公司1332萬人民幣資產已遭到凍結。(取材自微博)

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

2022-11-25 22:26
中國法院25日宣判吳亦凡有期徒刑13年，附加驅逐出境。(取材自微博)

吳亦凡騙少女細節公開：加了微信就問哪年哪月生

2022-11-26 19:30
「鋼鐵人2」被列在口碑最差的漫威電影之內。 （取材自IMDb）

漫威最爛電影 「索爾2」、「鋼鐵人2」都在列 網友堅持這部最差

2022-11-27 02:21
伊能靜驚爆跟秦昊感情生變。（取材自Instagram）

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

2022-11-29 01:44
湯唯以「分手的決心」拿下青龍獎影后。（圖：摘自KBS直播）

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

2022-11-25 09:58
汪小菲非常不爽。(取材自微博)

汪小菲收到法院裁定再度暴怒 氣吼大S四年前就出軌

2022-11-25 01:58

超人氣

更多 >
94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問
未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包
生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10
艾市暴力入室搶劫 3亞裔受傷 男孩掏出僅有的1元美鈔

艾市暴力入室搶劫 3亞裔受傷 男孩掏出僅有的1元美鈔
女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷