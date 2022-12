李奧納多與陶比出席上百辣模香艷派對 遮臉堪比蒙面俠

好萊塢 男星李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)的生活是全球無數男性的夢想,他近日被拍到在邁阿密出席瑞士億萬富豪歐內斯托伯特瑞利(Ernesto Bertarelli)的超豪華遊艇派對,不但遊艇本身的造價超過1.5億元,出席賓客名流雲集,而現場更有百餘位美艷辣模,宛如身在男人的天堂。

過往李奧納多出席的派對,總是少不了美艷女模,他曾經被拍到一次和20多位模特兒出海開趴,這一次陣仗更驚人,現場目擊者如此形容:「這輩子沒見過那麼多模特兒集結,百餘人沒有一個長相平凡,全都美艷性感,其中一群女孩更穿著超清涼透視裝,衣服裡面完全沒內衣,啥都看得一清二楚。」這麼香艷刺激的場合,果然只有富商巨賈能擺得出來,而現場冠蓋雲集,除了李奧納多和他的超級好兄弟陶比麥奎爾(Tobey Maguire)之外,尚有網球名將威廉 絲姊妹(Serena and Venus Williams)等,大夥兒從午夜之後狂歡到清晨5時才解散,極樂大半夜。

雖然是出席如此「有聲有色」的派對,李奧納多的裝扮卻低調異常,一身黑衣黑褲,還刻意壓低帽子、戴上口罩 ,幾乎看不到他的臉,彷如蒙面俠現身,和沒戴口罩、不介意露出臉的陶比明顯成為對比。而他雖然和歐內斯托在派對上聊了海洋環保的話題,卻被諷刺開這種遊艇派對,其實碳排放造成的傷害更大。

