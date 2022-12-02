休傑克曼賀妻生日 「結婚28年甜蜜告白」放閃

休傑克曼慶祝妻子佛尼斯67歲生日，曬出合影。（取材自臉書）

54歲澳洲 男星「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）與大13歲的妻子黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee Furness）結婚28年，是好萊塢的模範夫妻。11月30日是佛尼斯的67歲生日，休傑克曼在社群網站 貼出夫妻自拍照，寫下甜蜜告白，祝妻子生日快樂，閃瞎眾多網友。

鏡週刊報導，休傑克曼在臉書貼出一張夫妻自拍合照，兩人在夕陽下划船，幸福洋溢。休傑克曼寫下：「祝我了不起的妻子生日快樂。」他說：「這是我第28次和妳一同慶祝這個特別節日！ 妳教會了我許多事物，包括如何慶祝。慶祝生活、家庭、友誼和愛情。妳的光芒和喜悅照亮了妳的四周！我和孩子們，每天都沐浴在那光芒之中，今天，我們祈禱妳能感受到所有回饋到妳身上的愛。親一個！我愛妳！」

報導指出，貼文吸引逾25.6萬人按讚，網友紛紛祝福，「祝你美麗的妻子生日快樂！你是我唯一追隨的名人。因為你擁有驚人的天賦，如唱歌、跳舞、演戲⋯還有你對家人的愛，真的很美！謝謝你的分享！」「真正的紳士！太太真的很幸福！如果世界上有更多像休傑克曼這樣的人，世界會變得更美好！上帝保佑你們倆！祝福人有個美好的一天！」「神仙眷侶，令人稱羨」。

此外，休傑克曼和慈善機構「百老匯 關懷/平等對抗愛滋組織」日前舉辦慈善拍賣，竟出現大金主，以100萬美元買下休傑克曼的簽名帽，而金主的身分正是這位男神的好麻吉，妮可基嫚（Nicole Kidman）。

「妮可基嫚的慷慨讓我說不出話！你太棒了！感謝你的友情和支持。」休傑克曼說。