搖滾樂團「佛利伍麥克」歌手兼詞曲家 麥克維79歲過世

英美搖滾樂團「佛利伍麥克」歌手兼詞曲作者麥克維。（路透資料照片）

英美搖滾樂團「佛利伍麥克」（Fleetwood Mac）的歌手兼詞曲作者麥克維（Christine McVie）的家屬表示，她已於11月30日周三去世、享壽79歲。

根據臉書 貼出的聲明，麥克維短暫患病後，「在她家人的陪伴下，今天早上於醫院安詳離世」，懇請各界「在這個極其痛苦的時刻尊重家屬的隱私 」。聲明表示，「我們希望大家將克莉絲汀謹記在各自心中，銘記一位非凡之人的一生，以及廣受喜愛的崇敬音樂家。願她安息，克莉絲汀．麥克維」。

路透報導，麥克維本名克莉絲汀．波菲克特（Christine Perfect），1943年7月出生於英格蘭西北部，就讀藝術學校時開始創作音樂，1967年參加了藍調樂隊「Chicken Shack」，1969年跟佛利伍麥克的貝斯手約翰．麥克維（John McVie）結婚，隔年加入佛利伍麥克。

1967年於倫敦創立的佛利伍麥克在全世界賣出超過1億張唱片，成為有史以來最成功的樂團之一，熱門歌曲包括了《Dreams》、《Go Your Own Way》與《Everywhere》等，而克莉絲汀．麥克維創作的《Over My Head》及《Say You Love Me》則讓樂團首度登上了美國的廣播電台。

佛利伍麥克後來遷到美國加州 ，新增尼克斯（Stevie Nicks）與白金漢（Lindsey Buckingham）2位新團員，1977年專輯《Rumours》則是在克莉絲汀與約翰．麥克維離婚時錄製的，宣稱賣出超過4千萬張，成為有史以來最暢銷的專輯之一。

克莉絲汀．麥克維1998年離開佛利伍麥克，基本上是遠離公眾視線，僅於2004年發行一張個人專輯，並在佛利伍麥克2014年巡演時重新入團。

來源：Entertainment Tonight