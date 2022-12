搖滾樂團「佛利伍麥克」歌手兼詞曲家 麥克維79歲過世

英美搖滾樂團「佛利伍麥克」歌手兼詞曲作者麥克維。(路透資料照片)

英美搖滾樂團「佛利伍麥克」(Fleetwood Mac)的歌手兼詞曲作者麥克維(Christine McVie)的家屬表示,她已於11月30日周三去世、享壽79歲。

根據臉書 貼出的聲明,麥克維短暫患病後,「在她家人的陪伴下,今天早上於醫院安詳離世」,懇請各界「在這個極其痛苦的時刻尊重家屬的隱私 」。聲明表示,「我們希望大家將克莉絲汀謹記在各自心中,銘記一位非凡之人的一生,以及廣受喜愛的崇敬音樂家。願她安息,克莉絲汀.麥克維」。

路透報導,麥克維本名克莉絲汀.波菲克特(Christine Perfect),1943年7月出生於英格蘭西北部,就讀藝術學校時開始創作音樂,1967年參加了藍調樂隊「Chicken Shack」,1969年跟佛利伍麥克的貝斯手約翰.麥克維(John McVie)結婚,隔年加入佛利伍麥克。

1967年於倫敦創立的佛利伍麥克在全世界賣出超過1億張唱片,成為有史以來最成功的樂團之一,熱門歌曲包括了《Dreams》、《Go Your Own Way》與《Everywhere》等,而克莉絲汀.麥克維創作的《Over My Head》及《Say You Love Me》則讓樂團首度登上了美國的廣播電台。

佛利伍麥克後來遷到美國加州 ,新增尼克斯(Stevie Nicks)與白金漢(Lindsey Buckingham)2位新團員,1977年專輯《Rumours》則是在克莉絲汀與約翰.麥克維離婚時錄製的,宣稱賣出超過4千萬張,成為有史以來最暢銷的專輯之一。

克莉絲汀.麥克維1998年離開佛利伍麥克,基本上是遠離公眾視線,僅於2004年發行一張個人專輯,並在佛利伍麥克2014年巡演時重新入團。

來源:Entertainment Tonight