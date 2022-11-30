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威爾史密斯公開露面再談掌摑 淚喊：不想成為這樣的人

記者陳建嘉／即時報導
威爾史密斯登上「今日秀」暢談奧斯卡典禮掌摑事件，講到激動處甚至一度落淚。（截圖自YouTube）
威爾史密斯登上「今日秀」暢談奧斯卡典禮掌摑事件，講到激動處甚至一度落淚。（截圖自YouTube）

威爾史密斯（Will Smith）今年初在奧斯卡頒獎典禮上，因不滿頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）嘲諷妻子潔達（Jada Pinkett-Smith），憤而上台打了對方一巴掌，引起軒然大波，奧斯卡主辦單位更立刻祭出懲處，不僅開除他的會員身分，10年內也不得出席相關活動，威爾近期為了宣傳新片屢上節目，重提此事時一度落淚，「那不是我想成為的人」。

威爾為宣傳新片「自由路上」（Emancipation），在「每日秀」接受主持人崔佛諾亞的訪問，重提8個月前的掌摑事件，他說自己被一時憤怒驅動，做了不當行為，深深對外界感到抱歉，「我失控了，你們明白吧？我在那天晚上經歷了一些事情，但這完全無法合理化我的所作所為」，他更形容自己當下的情緒，就像是一個小男孩看到父親毆打母親，「那一瞬間所有情緒都衝上來」。

威爾也分享自己與姪子的對話，他說在過去這幾個月內，有次家族聚會，9歲的姪子一邊拿著自己的奧斯卡獎座，一邊問自己為何要打人？讓他瞬間百感交集，難掩激動情緒落淚，「這真的太慘了」。

威爾強調自己願意接受外界任何懲罰，也說自己與克里斯是朋友，事後也努力改善彼此的尷尬關係，「我知道很多黑人聚在一起討論，他們想知道到底發生什麼事？最後他們的反應都認為，我應該要被關進大牢」，接下來就等時間修復一切。

威爾並強力推薦自己主演新片「自由路上」，講述在南北戰爭期間，一個黑人奴隸在逃亡過程中發生的一連串故事，再度觸及歷史傷痛，威爾則保證這部電影非常動人，「我的女兒曾問我，爸爸，我們真的還需要再拍一部關於奴隸的電影嗎？我則跟我女兒保證，這不只是一部關於奴隸的電影，更是一部關於自由的電影」。

威爾史密斯因為奧斯卡頒獎典禮上的暴力行為導致事業危機。(路透資料照片)
威爾史密斯因為奧斯卡頒獎典禮上的暴力行為導致事業危機。(路透資料照片)
克里斯洛克(左)被威爾史密斯當眾掌摑，成為今年奧斯卡典禮上最引起爭論的風波。(路...
克里斯洛克(左)被威爾史密斯當眾掌摑，成為今年奧斯卡典禮上最引起爭論的風波。(路透資料照片)

電影 奧斯卡獎 黑人

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