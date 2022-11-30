小丑女出絕招 冰塊貼乳頭「激凸」爭搶女主角

瑪格蘿比（左）與李奧納多狄卡皮歐在「華爾街之狼」的清涼場面，曾引起話題。 （取材自IMDb）

在人才濟濟、大家都想拚出頭的好萊塢 ，為了脫穎而出，有不少人不惜一切手段，更不乏美麗女星賣弄姿色來爭取當主角的機會。從澳洲 到美國發展的「小丑女」瑪格蘿比（Margot Robbie），就是很典型的性感美女，免不了得在電影裡展現姣好的身材，尤其「華爾街 之狼」（The Wolf of Wall Street）與李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）的裸露調情戲，更讓觀眾印象深刻。

在「華爾街之狼」之前，瑪格蘿比曾經是影集「摩登空姐」（Pan Am）裡的亮麗空服員，尺度維持小螢幕標準，沒有露出不該露的部位，「華」片裡不能這樣，她知道自己非得袒露身體，緊張到在拍攝前灌自己一堆酒，想要借著醉意拋開一切矜持。

她表示在接這部戲時還想得很天真：「我以為大家根本不會注意到我，都只會注意李奧。」顯然並不像她所想的那樣，她的裸露演出造成話題，儘管害羞，卻也讓她一舉成名，迅速登上一線女星的地位。