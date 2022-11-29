「夜訪吸血鬼」陰影難消 小布不再與阿湯合作？

湯姆克魯斯（左）與布萊德彼特合演「夜訪吸血鬼」，被傳有心結。（取材自IMDb）

今年分別推出新片都有不錯回響的好萊塢巨星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）與布萊德彼特 （Brad Pitt），自從近30年前在「夜訪吸血鬼」（Interview with the Vampire）同台後，至今未再合作，老被懷疑是否心結未消，但在公開場合卻又看似相處融洽，真正的關係只有他們心裡最清楚。不過布萊德彼特一直很不喜歡「夜」片，覺得自己的角色被嚴重矮化，淪為陪襯。

「夜訪吸血鬼」拍攝期間，外界都抱著「看好戲」的心態，那時的布萊德彼特雖然僅是在影壇迅速竄起的新秀，卻因帥氣不輸湯姆克魯斯，讓阿湯有強烈的危機感，造型上加倍注意不能矮小布 一截。兩人除了比扮相也拚演技，儘管小布的登場時間比較多，戲都被阿湯搶過去。

他多年後回想當初願意接演，是覺得原作小說在他的角色上鋪陳細膩，該角一直想釐清自己到底是善類還是惡魔，他很想詮釋這種掙扎，還沒拿到劇本也點頭。

等到拿到劇本一看，才發現他的角色內心善惡掙扎幾乎都不見了，變成純粹為凸顯湯姆克魯斯的資深吸血鬼而存在，一度氣餒到問製片人，要是自己中途退出得花多少錢買回合約？就不難想見他對自己在片子裡有多失望。