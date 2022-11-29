巨石強森曝幕後祕辛…讓他回歸 黑亞當成了超人救星
DC英雄片中威力最強、幾乎無所不能的「超人」（Superman），在真實生活中還得靠「黑亞當」（Black Adam）搭救？
主演「黑亞當」的巨石強森（Dwayne Johnson），為了慶祝該片在iTunes上架成為銷售冠軍，也感謝觀眾對於該片票房的大力幫忙，特別拍短片揭露關於片尾彩蛋、亨利卡維爾（Henry Cavill）再度以「超人」姿態出現，背後經過多少努力的秘密。他表示，電影公司一直很不願意讓亨利卡維爾再扮「超人」，真的是很莫名其妙也無法原諒。
他認為「黑亞當」這部片如果無法把所有宇宙中最有威力、無法抵擋、力量最強大的人帶回來，就沒辦法成立，因此一定要讓這個人—大家都心知肚明、就是「超人」，再度重現銀幕，他也沒有考慮其他版本的「超人」，盛讚亨利卡維爾不只是我們這個時代的「超人」，也是最棒的一位「超人」，甚至超越被公認為最佳銀幕「超人」的克里斯多夫李維（Christopher Reeve）。
不過要讓亨利卡維爾再度以「超人」姿態回歸可不簡單，巨石強森的團隊與電影公司交涉經年，他坦言：「我們絕對不接受『不』這個答案。」他以為要建立好整個DC的影視宇宙，不可能不讓「超人」回來，現在DC可以有計畫也有智慧的建立自家影視宇宙了。
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