布萊德彼特新戀情受阻？ 傳2前妻都將出書爆料

安琪莉娜裘莉（右）被傳打算出書透露與布萊德彼特婚姻中的真相。（路透資料照片）

過往在觀眾心目中印象始終不差的布萊德彼特 （Brad Pitt），雖然被安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）控訴對自己與孩子動粗，影響部分觀眾的觀感，卻沒有出現雪崩式的形象危機。據歐美媒體報導，裘莉打算在孩子的監護權歸屬搞定後出書，揭露部分婚姻裡的真相；另有部分網友認為，小布 的另一名前妻珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Anniston）也打算出書，爆料小布和裘莉當時的婚外情。

布萊德彼特過去幾年深陷和裘莉的法庭攻防戰，一度感到心情沮喪，直到今年開始，情緒明顯好轉，八卦刊物都稱是新歡讓他心情變好。先前名模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）被傳是緋聞女友，但他近來和圈外人伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）聽演唱會被拍到的，傳出兩人打得火熱。伊妮絲的年紀雖然才只有他的一半，不僅才華出眾又通多種語言，讓他相當滿意，足以忘記裘莉和離婚官司帶來的不愉快。

珍妮佛安妮絲頓（左）有可能在自傳書籍中，大爆與布萊德彼特分手猛料。（歐新社資料照片）

不過布萊德彼特的新緋聞也讓一些影迷感到失落，因為期待他能與首任前妻珍妮佛安妮絲頓復合，可惜布裘婚變到現在6年多，他和珍妮佛之間除了關係好轉外，並沒有更進一步交往的想法。近日珍妮佛接受各大媒體的訪問，外界認為當初小布與她婚變，造成的傷害依讓她難以忽視，她也有可能在要推出的自傳中把那時的真相一五一十寫出來，到時候不只小布，裘莉也會跟著被打擊，外界準備看好戲。