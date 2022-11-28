戴普沒有要回歸 「神鬼奇航」擱淺陷入無限期停擺

強尼戴普還沒有證實要回到「神鬼奇航」系列。（取材自IMDb ）

強尼戴普（Johnny Depp）風光打贏和前妻安珀赫德（Amber Heard）的誹謗官司，卻不代表他還會風光重回觀眾最熟知的代表作「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列。英國 「太陽報」日前稱由強尼掛帥主演的最新「神鬼奇航」番外篇電影 即將在明年開鏡，已被其他媒體反駁，至於該系列何時還會再拍續集？沒有人有答案。

雖然在「神鬼奇航」首集中，強尼戴普扮演的傑克船長戲分並未獨霸全片，觀眾卻對他的演出最有印象，他也因此在後面的續集中分量越來越重，甚至奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、綺拉奈特莉（Keira Knightley）都缺席，他還能繼續穩住主角的地位，成為該系列的靈魂。

在安珀赫德於報上投書暗指強尼對她動粗後，原先計畫由強尼主演的「神鬼奇航」第6集火速喊停，迪士尼 改成兵分兩路，一面籌畫由「小丑女」瑪格蘿比（Margot Robbie）主演的女版，一面重啟「神鬼奇航」打算交由新人接班。

不過，這兩個計畫目前似乎都陷入僵局，瑪格早先已經表示自己雖然為女版發想了一些不錯的故事，迪士尼已經沒有意願再籌拍，算是胎死腹中。外界於是料定這是迪士尼迎接強尼戴普回歸的作法，哪知道強尼暫時也沒有要回來，整個系列繼續停擺，重啟遙遙無期。