復出好難… 威爾史密斯掌摑後推新片 染疫搗亂宣傳

威爾史密斯因為染疫，被迫在房內連線為新片造勢。(路透資料照片)

好萊塢男星威爾史密斯 （Will Smith）在「奧斯卡掌摑事件」後積極復出，新作「自由路上」（Emancipation）已經傳出獎項呼聲，他也都會親自前往特映現場向觀眾致意、與他們拉近距離。想不到新冠病毒來搗亂，威爾史密斯在活動之前的快篩呈現陽性，最後只能透過視訊連結與觀眾互動。

今年奧斯卡頒獎典禮上威爾史密斯甩了開妻子玩笑的克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌，把自己的形象和人氣也打掉大半，尤其歐美社會中「禁止使用暴力」是主流價值，許多人對他不以為然。甚至有具備奧斯卡獎 投票資格的影劇圈人士受訪時坦言，絕對不會再投給他支持票，就算「自由路上」拍得夠出色。

威爾史密斯新作「自由路上」已經傳出獎項呼聲。（取材自IMDb）

面對外界的不諒解，威爾繼續一步一腳印，盡可能出席每一場特映，要主動出擊化解偏見，無奈自身染疫，為了大家健康，被迫缺席特映會。

「好萊塢報導」之前分析有望爭取明年奧斯卡獎的強片與影人，認為「形象」是得到更多支持的一大關鍵，推測像威爾史密斯，或是前不久被安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）稱對自己和孩子動粗的布萊德彼特 （Brad Pitt），可能都會因此被影響，申奧之路多崎嶇。威爾的粉絲相當不滿，大罵他在奧斯卡上的事件怎能拿來跟「家暴惡人」布萊德彼特相提並論，為他抱不平，卻讓小布挨了子彈。