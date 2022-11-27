唱紅「閃舞」、「名揚四海」 63歲金獎歌后艾琳卡拉去世

金獎歌后艾琳卡拉63歲去世。（取材自IMDb）

曾以「名揚四海」（Fame）、「閃舞」「閃舞」（Flashdance）等經典電影 主題曲紅遍樂壇，還連奪奧斯卡 金像獎、葛萊美 的美國女歌手艾琳卡拉（Irene Cara）在佛羅里達州的家中去世，享壽63歲，其經紀人並未透露死因。

出生在紐約的艾琳，有波多黎各和古巴血統，從小就有研習表演，也陸續參與舞台劇、歌唱等演出，21歲在名導演亞倫派克執導的電影「名揚四海」扮演有明星夢、條件不差卻被騙去拍成人影片的藝校女生，曾提名金球獎音樂或喜劇類最佳女主角。隨著片子在美國開出票房佳績而成為熱門話題，她演唱的兩首歌—動感的同名主題曲「Fame」和抒情優美的「Out Here on My Own」，都打進告示牌排行榜，也都入圍奧斯卡，由「Fame」獲獎。

艾琳卡拉因「名揚四海」聲名大噪後，接下來立刻登上事業巔峰，她不僅參與電影「閃舞」的主題曲「Flashdance... What a Feeling」的譜寫並親自演唱，這部由珍妮佛貝兒主演的片子推出後在美國超級大賣，「Flashdance... What a Feeling」也成為最受歡迎名曲，在告示牌排行榜蟬聯六周冠軍，讓艾琳得到一座奧斯卡小金人，也獲得葛萊美獎最佳流行女歌手獎，更在台灣被劉侃如、陳淑樺等翻唱。

然而巔峰之後就是下坡，艾琳之後推出的專輯反應都不理想，她很快就不再是娛樂圈紅牌巨星，被視為「暴起暴落」的代表。

雖然演藝事業沒能長紅，艾琳卻也曾獲終身成就獎，經紀人代表其家人希望外界尊重他們的隱私，讓他們能走過失去親人的傷痛。