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漫威最爛電影 「索爾2」、「鋼鐵人2」都在列 網友堅持這部最差

記者蘇詠智／綜合報導
「鋼鐵人2」被列在口碑最差的漫威電影之內。 （取材自IMDb）
「鋼鐵人2」被列在口碑最差的漫威電影之內。 （取材自IMDb）

漫威英雄片紅遍世界各地已經14年，捧出一個又一個大英雄，深受各國影迷的喜愛。然而20多部電影下來，依然有評價上的高低，有幾部影片被認為是漫威的失手之作，雖然票房不至於難看，觀眾的口碑卻不怎麼高，包括「鋼鐵人2」（Iron Man 2）、「雷神索爾2：黑暗世界」（Thor: The Dark World）、「驚奇隊長」（Captain Marvel）與今年夏天才推出的「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）等，這之中不少網友堅持「驚奇隊長」最差。

在漫威影視的世界中，英雄人物雖多，但重要性較高的不出美國隊長、鋼鐵人、雷神索爾等，而驚奇隊長則是一出場就被大力吹捧會是未來漫威電影裡的重要角色，可惜扮演此角的奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson），很鮮明的女性主義者立場，讓許多傳統的漫威男性觀眾看不下去，連帶對於整部片的成績也沒有好評，認為「驚奇隊長」沒有成功塑造出令人感興趣的英雌，角色和劇情都不理想，只是打著女性主義的招牌想，這麼說或許對片子而言未必公平，卻是不少男性漫威粉絲的心聲。

「驚奇隊長」受到很多網友的攻擊，認為是非常不出色的漫威電影。 （取材自IMDb）
「驚奇隊長」受到很多網友的攻擊，認為是非常不出色的漫威電影。 （取材自IMDb）

至於在最重要的漫威英雄之中，雷神索爾最可憐，獨立片集的評價似乎不特別出色，首集馬馬虎虎，第三集相當叫好，但二和四都被列入最差漫威影片的行列。成功為漫威影視打下江山的鋼鐵人，也曾經出了口碑很不理想的第二集，第三集因為大反派的設定扭曲了漫畫原作的安排，也引發兩極觀感，相較之下，「美國隊長」（Captain America）的系列才是漫威英雄獨立片集的代表作。

「雷神索爾：愛與雷霆」被網友點名是最差的漫威電影之一。 （取材自IMDb）
「雷神索爾：愛與雷霆」被網友點名是最差的漫威電影之一。 （取材自IMDb）

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