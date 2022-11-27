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珍妮佛洛佩茲刪光社群 …原來是為了這件事

記者蘇詠智／綜合報導
珍妮佛洛佩茲(右)與班艾佛列克一直被八卦刊物唱衰，卻還是持續秀恩愛。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲(右)與班艾佛列克一直被八卦刊物唱衰，卻還是持續秀恩愛。（路透資料照片）

美國女星珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）近日無預警刪光一切社群網站的內容，各方預期她將有大動作，果然謎底揭曉，就是為了替明年要推出的全新專輯盛大造勢，也是她八年來的第一張完整新專輯。專輯內新歌曲名以「Dear Ben Pt. II」最受注意，因為蘊含了她對丈夫班艾佛列克（Ben Affleck）的愛。

早在20年前，珍妮佛洛佩茲就曾在專輯中出過一首叫「Dear Ben」的歌曲，那時她和班艾佛列克正熱戀、訂婚，三不五時在公開場合秀恩愛，外界也以為他們將要步入結婚禮堂，不料被嫌太過高調，影響外界觀感，最後一拍兩散。多年後彼此舊情復燃，總算修成正果，「Dear Ben Pt. II」適時誕生，珍妮佛要讓各方都知道她現在的心情與感觸，專輯名稱也叫作「This Is Me … Now」。

可惜珍妮佛拚命想讓觀眾看到她與班艾佛列克婚後的甜蜜，八卦小報卻三不五時唱衰他們的婚姻，角度常是班在婚後總算認清珍妮佛的控制狂與工作狂，並不會因為嫁作人婦而改變，因此大感受騙，又稱珍妮佛和班的家人、親友並不是處得很來，讓他們的婚姻像是在走鋼索，稍有不慎，就會墜入萬丈深淵，絕對不像珍妮佛想讓大家以為的那麼美好。

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 社群網站

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