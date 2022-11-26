第三代「蜘蛛人」情侶湯姆霍蘭德、辛蒂亞 好事近？

辛蒂亞（左）與湯姆霍蘭德被傳已經有了共同計畫未來、穩定交往的打算。（歐新社資料照片）

電影 「蜘蛛人 」（Spider-Man）系列具有讓男女主角假戲真作的神奇魔力，除了第一代的陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）的緋聞 未被證實，接下來的安德魯加菲（Andrew Garfield）、艾瑪史東（Emma Stone），與目前的湯姆霍蘭德（Tom Holland）、辛蒂亞（Zendaya），都公開認愛。

有別於安德魯和艾瑪終究不是彼此命定的另外一半，湯姆霍蘭德與辛蒂亞很有機會修成正果，被「Us」雜誌稱已經進入穩定交往的模式，開始在為未來做考慮，對這段感情的態度愈來愈認真。

湯姆霍蘭德與辛蒂亞早在「蜘蛛人：返校日」（Spider-Man: Homecoming）上映前已經爆出緋聞，那時他們都沒承認，只稱對方是很好的朋友。隨著之後又再合演了兩集「蜘蛛人」影片，且片中的關係也愈來愈近，兩人終於不再隱瞞戀情，且曾經一起同遊巴黎等地，在眾目睽睽下秀恩愛。

儘管戀愛中還是有些小缺憾，湯姆與辛蒂亞對這段情已經相當認真，有在計畫未來，視對方為自己永久的唯一，兩人如果真決定攜手共度往後人生，就會是第一對正式結合的「蜘蛛人」夫妻，粉絲都在密切期待。