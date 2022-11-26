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網友幫大忙？ 安珀赫德熱搜第一 終於贏了強尼

記者蘇詠智／綜合報導
安珀赫德是一整年來最受注意的話題人物。（路透資料照片）
安珀赫德是一整年來最受注意的話題人物。（路透資料照片）

好萊塢演員安珀赫德（Amber Heard）為了曾在報紙上發文暗指鬧離婚的丈夫強尼戴普（Johnny Depp）是「家暴男」，讓自己捲進了演藝事業和經濟狀況的空前危機。強尼自認被她抹黑，形象和事業受到重傷，在美國告她誹謗，兩人官司鬧得全球皆知，最後法庭判彼此都要付給對方賠償金，只是強尼賠她200萬美元，她卻要賠強尼超過千萬美元，外界都認為強尼打了大勝仗。然而安珀沒有全盤都輸，還是有個地方讓強尼俯首稱臣。

原來根據名人八卦網站的統計，安珀赫德是2022一整年來被網友搜尋最多次的名人，在美國平均一個月有560萬次，強尼戴普則以每個月平均550萬次屈居亞軍，安珀毫無疑問是有話題、網友最關心的名人之一，儘管搜尋她的一大堆人都是準備看她如何在官司上輸得徹底。

本來安珀與強尼之間就存在人氣度上的不平等，就算她因為主演「水行俠」（Aquaman）得到不少新的粉絲，而他因為「家暴男」風波以後流失一堆影迷，強尼的支持者還是遠多過她，名聲直向下探底，想在好萊塢翻身，難上加難。

安珀與強尼的官司中另一受波及的名人即是曾與她也交往過的富商馬斯克，馬斯克後來又買下推特、插手經營，引發強大爭議和用戶出走潮，讓他也成了年度被網友搜尋最多的名人之一。

強尼戴普對前妻提出誹謗的控訴，受到全球關注。（路透資料照片）
強尼戴普對前妻提出誹謗的控訴，受到全球關注。（路透資料照片）

家暴 馬斯克 好萊塢

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