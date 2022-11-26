網友幫大忙？ 安珀赫德熱搜第一 終於贏了強尼

安珀赫德是一整年來最受注意的話題人物。（路透資料照片）

好萊塢 演員安珀赫德（Amber Heard）為了曾在報紙上發文暗指鬧離婚的丈夫強尼戴普（Johnny Depp）是「家暴 男」，讓自己捲進了演藝事業和經濟狀況的空前危機。強尼自認被她抹黑，形象和事業受到重傷，在美國告她誹謗，兩人官司鬧得全球皆知，最後法庭判彼此都要付給對方賠償金，只是強尼賠她200萬美元，她卻要賠強尼超過千萬美元，外界都認為強尼打了大勝仗。然而安珀沒有全盤都輸，還是有個地方讓強尼俯首稱臣。

原來根據名人八卦網站的統計，安珀赫德是2022一整年來被網友搜尋最多次的名人，在美國平均一個月有560萬次，強尼戴普則以每個月平均550萬次屈居亞軍，安珀毫無疑問是有話題、網友最關心的名人之一，儘管搜尋她的一大堆人都是準備看她如何在官司上輸得徹底。

本來安珀與強尼之間就存在人氣度上的不平等，就算她因為主演「水行俠」（Aquaman）得到不少新的粉絲，而他因為「家暴男」風波以後流失一堆影迷，強尼的支持者還是遠多過她，名聲直向下探底，想在好萊塢翻身，難上加難。