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莎拉布萊曼從未想過退休 每天練唱不怕吃刺激食物

記者黃保慧／東京即時報導
莎拉布萊曼目前在東京演出。(圖:寬宏提供)
莎拉布萊曼目前在東京演出。(圖:寬宏提供)

62歲「美聲跨界天后」莎拉布萊曼(Sarah Brightman)將在12月赴台灣開唱，更是首次把「莎拉布萊曼聖誕派對演唱會」帶來亞洲，讓許多歌迷引頸期盼。她出道超過40年，受訪時坦言從未想過要退休，「也許有一天因為年紀到了體力可能無法負荷，無法支持我去做巡演，會從舞台上下來， 但我不會從表演藝術這個產業退休，會持續創作製作，身處在這行業裡」。

莎拉布萊曼以演出「歌劇魅影」(The Phantom of the Opera)中的克莉斯汀愛爾達一角而聲名大，她的歷年專輯全球銷量突破三千萬張，能歌唱的舞台，幾乎有她的紀錄，但她透露其實仍有想做的事，「有機會的話希望可以嘗試戲劇方面的表演，沒有特別想要挑戰的角色，對自己創造出的角色比較有興趣」。

由於此次巡演是「聖誕派對演唱會」，提到聖誕節，她說：「有記憶的第一個聖誕節對我最有意義，至今難以忘懷 。有非常漂亮的聖誕樹，上面有天使彩球、下面很多禮物圍繞著，跟家人在一起。」她表示最愛的禮物是侄女給她的聖誕擁抱和親吻，回憶說：「當時她很小，穿著她小小的連身裙。」

她對於喉嚨的保養有獨到的方式，吃刺激食物都不在意，但她非常注重練習，「雖然每個人的聲音是天生的，但聲帶附近的肌肉會隨著你的年紀而變化，非常需要去訓練，每天都會至少練唱2小時，有專業的訓練師來指導，讓我的聲音保持在水準，我認為這才是最重要的。」

莎拉布萊曼目前在東京演出。(圖:寬宏提供)
莎拉布萊曼目前在東京演出。(圖:寬宏提供)

聖誕節 退休 肌肉

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