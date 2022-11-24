莎拉布萊曼從未想過退休 每天練唱不怕吃刺激食物

莎拉布萊曼目前在東京演出。(圖:寬宏提供)

62歲「美聲跨界天后」莎拉布萊曼(Sarah Brightman)將在12月赴台灣開唱，更是首次把「莎拉布萊曼聖誕派對演唱會」帶來亞洲，讓許多歌迷引頸期盼。她出道超過40年，受訪時坦言從未想過要退休 ，「也許有一天因為年紀到了體力可能無法負荷，無法支持我去做巡演，會從舞台上下來， 但我不會從表演藝術這個產業退休，會持續創作製作，身處在這行業裡」。

莎拉布萊曼以演出「歌劇魅影」(The Phantom of the Opera)中的克莉斯汀愛爾達一角而聲名大，她的歷年專輯全球銷量突破三千萬張，能歌唱的舞台，幾乎有她的紀錄，但她透露其實仍有想做的事，「有機會的話希望可以嘗試戲劇方面的表演，沒有特別想要挑戰的角色，對自己創造出的角色比較有興趣」。

由於此次巡演是「聖誕派對演唱會」，提到聖誕節 ，她說：「有記憶的第一個聖誕節對我最有意義，至今難以忘懷 。有非常漂亮的聖誕樹，上面有天使彩球、下面很多禮物圍繞著，跟家人在一起。」她表示最愛的禮物是侄女給她的聖誕擁抱和親吻，回憶說：「當時她很小，穿著她小小的連身裙。」