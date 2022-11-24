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餐廳連環恐怖夢魘 尼可拉斯霍特照吃美食

記者陳建嘉／綜合報導
安雅泰勒喬伊（左）與及尼可拉斯霍特（右）在片中飾演一對情侶。（取材自IMDb）
安雅泰勒喬伊（左）與及尼可拉斯霍特（右）在片中飾演一對情侶。（取材自IMDb）

安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）合演的新片「五星饗魘」（The Menu），片中描述的不只是一場美食盛宴，還諷刺了現代人追逐星級料理的迷思，卻又同時用黑色幽默和恐怖手法包裝。兩人在片中飾演情侶，安雅泰勒喬伊在電影裡詮釋理智的現代獨立女性，對於美食並沒有太大的熱情，而尼可拉斯霍特剛好相反，是個對什麼食物都要先嘗為快的美食專家。

日前兩人一起接受媒體採訪時，對於為何會接下「五星饗魘」？都異口同聲對劇本表示高度讚賞，安雅說：「我想我的朋友都無法忍受跟我一起看恐怖電影，因為我會不斷猜測結局和接下來誰會死，但「五星饗魘」不一樣，結局完全讓人意想不到，我讀完劇本就決定我要成為其中的一部分。」

尼可拉斯霍特則認為，自己的角色超級有趣：「這家餐廳發生了許多可怕的事情，但我只專注眼前的美食，這種反差很吸引我」。

另外，安雅的角色在片中必須一直板著臉，當她面對經常滿嘴塞滿食物，還得說著荒謬台詞的霍特，經常讓她忍俊不禁，事實上專注於自己角色的安雅面對美食當前，大都能忍住口腹之欲，但她忍不住爆料：「神奇的是，不管戲裡戲外，霍特都能夠把放在他面前的每道食物一掃而空。」

至於兩人對美食的看法為何？安雅老實表示，她喜歡吃，但並不認為自己是美食家，「我有時會感到很焦慮，所以用吃來填補空虛」。

霍特則透露，自己為融入角色，去了幾家高檔餐廳，看到廚師的敬業精神，讓他大開眼界，也對廚師的創造力感到敬畏，「不過電影中的餐廳太自命不凡了，他們甚至沒有麵包，因為麵包不是為有錢人準備的，我永遠不想在這種階級重於享用食物的餐廳吃飯，我寧願選擇更家常、更輕鬆的地方用餐」。

霍特甚至透露，他也很喜歡下廚，不拍片的日子裡，他喜歡自己做菜，最近甚至開始享受烘焙的樂趣。

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