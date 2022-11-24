昆汀塔倫提諾批漫威演員不是明星 劉思慕反擊

昆汀塔倫提諾曾拍過「黑色追緝令」、「追殺比爾」及「決殺令」等眾多經典電影。（取材自推特）

昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）不只是才華洋溢的導演 、編劇，他每逢出席各大節目時，常常發表他對現今電影 業界的看法，如今再出驚人言論，認為美國隊長是明星，但是飾演這個角色的克里斯伊凡（Chris Evans）並不是，更說仍不樂見漫威 電影壟斷市場，話語一出震驚各界，就連劉思慕都反擊，認為這些大導演不該一直對現今的電影市場頤指氣使。

昆汀在播客節目「2 Bears 1 Cave」提到自己從小就是漫威迷，但隨著自己已經步入60歲的年紀，也開始感到厭煩，「現在彷彿只有漫威電影才能拍成，而這些電影會讓他們的客群無比興奮，他們幾乎代表了整個電影試戴，沒有空間去容納作品，這是我想提出的問題」，昆汀認為漫威幫助眾多電影演員一戰成名，但這些人並不是電影明星，「美國隊長才是真正的明星，或者雷神索爾才是明星」。

劉思慕反擊昆汀塔倫提諾的言論。（取材自Instagram）

「尚氣」劉思慕作為新科漫威英雄之一，時常在IG上發表時事意見，他則在自己推特上表示不滿，認為昆汀不該如此武斷，更說如果電影業界把關的舵手是昆汀塔倫提諾、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese），那他永遠沒機會主演一部4億美元票房的大片，「他們都是優秀的導演，但不能對我們頤指氣使」。

劉思慕更意有所指表示，很自豪能與漫威影業合作，畢竟他們是改變銀幕角色多樣性的公司，「我當然也很喜歡好萊塢的黃金時代，但當時實在太『白』了」。