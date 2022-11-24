亞馬遜傳強攻院線片 擬每年砸10億元製作十幾部電影

消息人士說，亞馬遜（Amazon）計劃每年斥資逾10億美元來製作電影，目標是一年至少發行12部院線片。(美聯社)

知情人士透露，亞馬遜 （Amazon）計劃每年斥資逾10億美元投入製作電影 ，目標是一年至少發行12部院線片。消息激勵全美最大連鎖戲院業者AMC股價23日收盤上漲4.4%，第三大連鎖戲院喜滿客（Cinemark）勁揚12.6%。

彭博資訊報導，知情人士說，亞馬遜目標是每年製作12至15部在院線發行的電影，但該公司仍在調整策略。亞馬遜將在明年發行幾部院線電影，並隨時間提高產量。若達到該目標，其發行電影數量便和派拉蒙等製片大廠不相上下。

相比傳統電影製片廠，影視串流服務旗下多數原創電影過去會避開戲院，或縮短發行時間、減少放映廳次。尤其是Netflix 每周為在家觀看者上映超過一部新片，已讓連鎖戲院的生意惡化。Netflix已在23日在美國院線上映「鋒迴路轉：抽絲剝繭」，但時間只會持續一周，下月就上架至串流平台。

相較之下，亞馬遜對戲院的開放程度更高，但尚未在原創電影上投入那麼多資金。Netflix每年發行近100部電影，亞馬遜僅發行幾十部，且很多都是非英語電影。

儘管亞馬遜正處於縮減成本的模式，但在以85億美元收購米高梅電影公司（MGM）之後，該公司正擴大投資原創電影。亞馬遜創辦人貝佐斯也已推動旗下工作室開發和發行更多商業影視作品，包含近期的「魔戒：力量之戒」、「終極名單」等電視劇集。包含Netflix和蘋果在內的所有串流媒體公司，在製作電影之前，都投入更多資金在原創電視節目上。

無論何時推動計畫，戲院都會歡迎亞馬遜的新電影。礙於疫情，美國的電影票房收入比2019年減少超過33%。許多大型電影製片業者都開始在線上發行原創電影，以提振他們的串流服務。

儘管票房收入下滑，許多人正在敦促串流媒體公司擁抱戲院。他們認為，像「捍衛戰士：獨行俠」這樣大放異彩的院線片，會比在串流平台上播映的最大電影更賺錢。