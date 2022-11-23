徒手搏獸的「鱷魚先生」 83歲保羅霍根體脂剩0%

83歲保羅霍根現在體脂只剩0%，相當瘦弱。（取材自推特）

年紀大了，健康格外重要。曾經主演轟動歐美、賣座開紅盤的「鱷魚先生」（Crocodile Dundee）系列電影澳洲 男星保羅霍根（Paul Hogan），今年已經83歲，身體大不如前，從昔日片中可以徒手和猛獸搏鬥的壯漢，變成瘦弱的長者，他近日接受電視訪問，模樣讓老影迷看了心驚，苦笑表示目前體脂肪只有0%，雖然想吃什麼都可以，卻無法長肉，力氣也回不來。

保羅霍根以「鱷魚先生」中的硬漢形象走紅。（取材自IMDb）

保羅霍根在「鱷魚先生」系列扮演生活在澳洲內陸豪放不羈、Man到讓都會女性也拜倒在牛仔褲下的壯漢，由於狂野與文明的對比充滿喜趣，在澳洲、美國都叫好叫座，他也因此成為金球獎 喜劇類影帝，一度在好萊塢走紅，「鱷魚先生第2集」雖然沒有首集叫好，仍然有不錯票房，在美國還打敗席維斯史特龍（Sylvester Stallone）「第一滴血3」（Rambo III）。

在節目訪問中，保羅表示自己患有後腹腔纖維化，造成腎臟被壓迫出問題，腎臟的主動脈也受損，他為此需要接受治療，帶來的後遺症卻比腎臟疾病更嚴重。他也因為年事已高，肌肉 耗損卻補不回來，身形嚴重削瘦，全身也沒有力氣，以往輕輕鬆鬆可以把罐頭蓋子扭開，現在都得碰運氣。

保羅霍根（右）與琳達柯洛斯基因合演「鱷魚先生」假戲真作。（取材自IMDb）

以往長住洛杉磯的他，現在回到家鄉澳洲，想要安靜度過晚年，自嘲想要減肥的朋友都很討厭他，因為他體脂剩0%，他們不能吃的東西，他都可以盡量吃，無奈怎麼吃也不會長出肉來，依舊全身乏力，鏡頭也捕捉到他看來搖搖晃晃的樣子，粉絲感到心酸。