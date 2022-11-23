80歲哈里遜福特再戰納粹 靠特效重回40歲

「印第安納瓊斯5」是80歲的哈里遜福特最後一次扮演傳奇英雄。（取材自Instagram）

雖然早就殺青卻始終像籠罩一層神祕面紗的「印第安納瓊斯」（Indiana Jones，又譯「法櫃奇兵」）冒險系列第5集電影，將是80歲的哈里遜福特（Harrison Ford）最後一次領銜主演，卻也是第一次由史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）以外的人來擔任導演 ，接手執導的詹姆斯曼格（James Mangold）運用最新特效，讓福伯的外表回到40歲，繼續扮演二戰時期的印第安納瓊斯，仍然在對抗納粹 ，維持此系列的傳統。

最新一期英國 「帝國」影視雜誌揭露「印第安納瓊斯5」的祕密，福伯回春其實只在全片的第一段情節，真正的主要內容會發生在1969年，美國的阿波羅11號登陸月球計畫正在進行中，印第安納瓊斯卻發現這計畫的推行者是一群前納粹分子，捲入一場新的冒險之中。

菲比沃勒布里吉（左）和哈里遜福特在「印第安納瓊斯5」一起冒險。（取材自Instagram）

由於主戲情節裡的印第安納瓊斯是70歲、可能沒有年輕時那麼富活力，本集再一次延續上集找新生代和男主角一起歷險，上一回扮演印第安納瓊斯私生子的席亞李畢夫（Shia LaBeouf），觀眾反應欠佳，這一集換成編導演全才英國女星菲比沃勒布里吉（Phoebe Waller-Bridge）扮演印第安納瓊斯的教女，和教父聯手阻止納粹餘孽的陰謀，也剛好符合近年來好萊塢影片塑造年輕英雌多過英雄的作法。

扮演納粹分子大反派的，正是「雙面人魔」（Hannibal）、「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts:The Secrets of Dumbledore）丹麥影帝邁茲米克森，他擅演邪氣惡棍，與哈里遜福特銀幕交手，頗受觀眾期待，「印第安納瓊斯5」將於明年6月底上映。