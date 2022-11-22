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泰勒絲奪40座全美音樂獎 刷新累積獎座總數紀錄

記者蘇詠智、林士傑／綜合報導
泰勒絲是本屆全美音樂獎最大贏家，重寫獲獎總數最多的藝人紀錄。（美聯社）
泰勒絲是本屆全美音樂獎最大贏家，重寫獲獎總數最多的藝人紀錄。（美聯社）

由樂迷票選產生、最能代表大眾口味的「全美音樂獎」，今年邁向第50屆的里程碑，天后泰勒絲（Taylor Swift）再度成為最大贏家，抱回「年度藝人」、「最受歡迎流行女歌手」等6大獎，刷新自己的累積獎座總數紀錄，目前她共獲得40座全美音樂獎，早就超越26座的麥可傑克森（Michael Jackson），與22座的惠妮休斯頓（whitney houston）。

泰勒絲才剛在MTV歐洲音樂獎成為獨獲4獎的大贏家，回頭又在全美音樂獎大勝。早先她的演唱會售票鬧出千萬觀眾搶票造成系統大當機、Ticketmaster宣稱無足夠的庫存逕自停止售票的爭議，粉絲怒火難息，她卻沒有因此取消出席典禮，還身穿亮眼的金色戰袍，抱著6個獎座，氣勢無可匹敵。

今年泰勒絲的領獎造型走復古風，還原早期出道時鄉村公主的經典髮型，一頭金色大捲髮、招牌紅唇，搭配鑲滿水鑽的深V連身褲，似乎宣告泰勒絲即使有如今的成就，卻仍不忘初心。

同樣風光的則是南韓天團「防彈少年團」，雖然正值休團時期，沒有出席頒獎，依然連續第4年成為「最受歡迎流行團體」得主，另外還拿下新增設的「最受歡迎韓流藝人」大獎，他們的師弟「TOMORROW X TOGETHER」也入圍此獎，並特地出席典禮，還是只能成師兄的手下敗將。

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