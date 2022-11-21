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「回到未來」米高福克斯 走紅40年後獲奧斯卡特別獎

記者蘇詠智／綜合報導
尤珊帕西（左起）、米高福克斯、黛安華倫、彼得威爾都成為新科小金人得主。（路透）
尤珊帕西（左起）、米高福克斯、黛安華倫、彼得威爾都成為新科小金人得主。（路透）

昔日的奧斯卡榮譽獎，包括表彰演藝成就的特別獎、表揚在人道貢獻的「金荷蕭特人道精神獎」等，現都改在每年的11月中下旬舉行頒獎典禮，今年獲得「金荷蕭特人道精神獎」的正是以「回到未來」（Back to the Future）系列成為影壇超級巨星，並以「天才家庭」（Family Ties）等影集數度奪得艾美獎的米高福克斯（Michael J. Fox）。

他自29歲被診斷出患有帕金森氏症，雖然因健康影響演藝事業，卻將餘生奉獻給該疾病的募資、治療研究等事項，成就與演藝表現一樣不凡。他也把愛妻崔西與四個子女都帶到頒獎典禮上，一起分享他獲得小金人的榮耀。

61歲的米高福克斯曾是人氣與湯姆克魯斯（Tom Cruise）並駕齊驅的王牌偶像，罹患帕金森氏症後工作量慢慢減少，但走紅近40年後終於成為小金人得主，他在領獎時直呼：「真的太酷了。」

米高福克斯因主演「回到未來」成為影壇巨星。（取材自IMDb）
米高福克斯因主演「回到未來」成為影壇巨星。（取材自IMDb）

資深天后雪兒（Cher）則為入圍13次奧斯卡最佳原創歌曲卻從未獲獎的作曲人黛安華倫（Diane Warren），獻上表揚其傑出貢獻的特別獎小金人一座，黛安寫過「珍珠港」（Pearl Harbor）等電影歌曲，是奧斯卡摃龜女王之一。

黑人女導演尤珊帕西和曾執導過「證人」（Witness）、「春風化雨」（Dead Poets Society）、「楚門的世界」（The Truman Show）等經典影片的澳洲名導彼得威爾（Peter Weir），也是今年特別獎小金人得主。

米高福克斯（右三）與妻子崔西（左三）、四個孩子一起出席奧斯卡特別獎頒獎典禮。（路...
米高福克斯（右三）與妻子崔西（左三）、四個孩子一起出席奧斯卡特別獎頒獎典禮。（路透）

小金人 奧斯卡 艾美獎

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