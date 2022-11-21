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湯姆克魯斯私下超討厭？英女星不堪其擾請他「快滾」

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯形象極好，卻被揭露私下也有很煩人的一面。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯形象極好，卻被揭露私下也有很煩人的一面。（歐新社資料照片）

全球票房熱賣近15億元的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），讓湯姆克魯斯（Tom Cruise）再度成為影迷最喜愛、崇拜的銀幕天王，所到之處幾乎都會吸引觀眾上前包圍，他也大都配合所有人合照、簽名的要求，被視為親民的大牌，形象好到不行。然而，卻有人揭露他私下真正的情況，認為他煩得要命。

近來湯姆克魯斯都在英國各地拍攝「不可能的任務：致命清算 第二章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two），而他向來喜歡飛行工具，也擁有飛行執照， 雖然他享受飛過英國鄉間上空的滋味，卻干擾到其他人。

湯姆克魯斯很常搭直升機前往各場合。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯很常搭直升機前往各場合。（歐新社資料照片）

英國高收視名劇「呼叫助產士」（Call the Midwife）主角之一珍妮艾格特（Jenny Agutter）就在訪問中公開抱怨大夥兒在薩里郡（Surrey）忙著拍攝，湯姆克魯斯的直升機卻常常在附近降落，搞得「呼叫助產士」攝製進度一再受阻，非常不順，珍妮艾格特實在對湯姆克魯斯造成的騷動快要達到忍耐極限。

英國資深女星珍妮艾格特不介意砲轟好萊塢巨星。（歐新社資料照片）
英國資深女星珍妮艾格特不介意砲轟好萊塢巨星。（歐新社資料照片）

她接受英國「鏡報」訪問時，被問到要是有機會當面跟湯姆克魯斯提他有點不禮貌的飛行習慣會怎麼講，她完全不怕得罪巨星：「如果是照我的習慣，我想像一下，應該是這樣…不好意思，阿湯，能不能看一下我們很努力在拍戲，我不知道你怎麼樣，但把你的直升機趕快駛離開這邊！」

湯姆克魯斯 英國

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