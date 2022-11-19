觀影說劇／實習醫生演19季 女主角明春從此劇畢業

黑人女星錢卓拉威爾森（中）將成為「實習醫生」僅剩的兩位首季元老之一，其他的原班卡司都已陸續退出。（路透資料照片）

最長壽的美國黃金時段影集「實習醫生」(Grey's Anatomy)，終於要迎接全新時代的來臨，已經領銜主演了19季的女主角艾倫龐皮歐(Ellen Pompeo)宣告，明年2月第19季的下半季就會卸下主角身分，從劇組「畢業」，她感性謝謝粉絲多年來的支持。

艾倫龐皮歐參演「實習醫生」19季以來，從菜鳥實習醫生變成了醫院裡的重量級主管，她因此劇成了電視圈片酬最高的女星之一，過著有如「電視公務員」的生活，後來除了演出之外也掛監製的職位。不過，一個角色演了十多年，能夠呈現的面向幾乎都展現過，已不再有挑戰性，更阻斷她接演其他戲的機會。

艾倫終於決定是時候離開，儘管依依不捨，也必須要踏出這一步，但她保證未來「有機會還是會回來亮亮相」。她仍是該劇監製，每一集她的旁白依舊維持，不會因為不露臉而消失，她讓粉絲放心，不會以被賜死收場，以後仍有可能偶爾回來客串。

然而觀眾質疑，「實習醫生」劇名「Grey's Anatomy」中的「Grey」，是艾倫龐皮歐扮演的女主角，要是連她都離開，這戲還做下去嗎？即便編導早意識到有此危機，而將劇中醫院改名為「Grey Sloan紀念醫院」，大多數人仍預期當艾倫離開，戲就很難再唱下去，目前播出該劇的ABC電視網也沒宣布還會不會有第20季。