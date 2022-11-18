自曝易罹失智症 「雷神」漢斯沃打算多休假

在漫威電影宇宙飾演「雷神索爾」的澳洲演員克里斯．漢斯沃。（美聯社資料照片）

在漫威電影 宇宙飾演「雷神索爾」的澳洲 演員克里斯．漢斯沃（Chris Hemsworth）在日前刊登的專訪透露，他得知自己有著阿茲海默症 的遺傳預先傾向性（Genetic predisposition）後，計畫從演藝事業抽身多休假。

今日美國報報導，今年39歲的漢斯沃在新Disney+紀錄片《Limitless》其中一集發現自己的DNA包含2個「APOE4」基因複製，讓他罹患阿茲海默症的機率比一般人高出8至10倍。他告訴《浮華世界》，這個消息讓他想從工作抽出更多時間以陪伴家人。

漢斯沃說，「這真的激發了我內心的一些想法，想休息一段時間」。他表示，自己還在完成簽了約要履行的工作義務過程之中，「當我本周結束這趟行程，我要回家了，我將有著大塊的休息時間、就簡單化，陪孩子們、陪我太太」。

漢斯沃指出，拍攝《Limitless》關於死亡的一集讓他意識到自己「還沒準備好離開」。他說，「你接著開始談到孩子與家庭，然後說『我的天，他們的年紀正越來越大，他們正在成長，而我繼續不斷拍除另一部電影之外的另一部電影。不知不覺中，他們18歲了，已經搬出家門了，而我錯過了機會」。

漢斯沃還表示，他在推掉拍片計畫上變得更自在，正對工作選擇採取「更精選的方法」。他解釋，「要是有什麼能把我從我的家庭跟我的孩子拉走，就必須是積極、建設性、協作的體驗」，但他補充指出，「我絕不是在談退休」。