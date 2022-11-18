粉絲死忠度比一比 DC這點竟然贏漫威

漫威粉絲雖然仍很願意花錢上戲院捧場，卻也有人開始感到疲乏。（路透資料照片）

超級英雄片仍是目前的市場主流，漫威 「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）北美上映5天賣破兩億美元，證明觀眾對於漫威的英雄大片依舊相當捧場。稍早上映的DC「黑亞當」（Black Adam），因為找來最紅男星巨石強森（Dwayne Johnson）掛帥，北美目前的票房也超過1億5000萬美元，

「黑豹2：瓦干達萬歲」在北美上片不滿一周，票房已破兩億美元。（取材自IMDb）

表現固然比「黑豹2」有一些明顯的落差，仍算是DC英雄片在賣座上沒踢到鐵板的成功例子。各方好奇漫畫英雄片紅遍影壇10年，是否有走下坡的趨勢，根據最新的美國民調 ，漫威和DC還是有廣大粉絲支持，超級英雄片暫時還能引領市場潮流好幾年。

「黑亞當」的北美票房表現還算不錯。（取材自IMDb）

民調中較有意思的是個別差異，表面上看起來，每有新片上映都很可能會去戲院欣賞的漫威死忠支持者，略多過DC的死忠粉絲，漫威迷也傾向「無差別支持」，就是不管英雄自己的系列新片，或是大家一起組成聯盟的影片，他們都不排斥花錢上戲院欣賞，也多半都會至少看一遍。

然而DC的影迷有57%對於某幾位代表性英雄的關心度、支持度遠大過英雄結盟的影片，因此要是他們較不關心的英雄的獨立影片，或是英雄聯盟電影，他們未必會上戲院欣賞，漫威迷只有38%有這樣的現象，看得出漫威在塑造英雄上，效果比較平均，幾乎推出什麼粉絲大都會 接受。