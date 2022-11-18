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布萊德彼特新歡是小26歲人妻 被指激似年輕版裘莉

娛樂新聞組／綜合報導
布萊德彼特被爆有新歡，對方是小他26歲的人妻伊妮絲狄拉夢。（取材自Instagram）
布萊德彼特被爆有新歡，對方是小他26歲的人妻伊妮絲狄拉夢。（取材自Instagram）

58歲好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）曾有過2段婚姻，雖然都是分手收場，近期與前妻安琪琳娜裘莉（Angelina Jolie）更是官司不斷，仍不影響他黃金單身漢的吸引力。近日他又被拍到新歡，女方是小26歲的已婚人妻伊妮絲狄拉夢（Ines de Ramon），據傳已經交往數月，近日兩人還大方現身演場會，似乎有意讓戀情明朗化。

布萊德彼特被爆有新歡，對方是小他26歲的人妻伊妮絲狄拉夢。（取材自Instagr...
布萊德彼特被爆有新歡，對方是小他26歲的人妻伊妮絲狄拉夢。（取材自Instagram）

布萊德彼特和從事珠寶業的伊妮絲迪拉蒙在狗仔拍到的一連串照片中，不但有搭肩、碰手臂等肢體接觸，小布還介紹她給友人辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）及其夫藍迪（Rande Gerber）認識，看起來已經有要讓伊妮絲進入他親友圈的意思。

32歲的伊妮絲目前的身分其實還是人妻，丈夫是曾在全球年輕觀眾間大受歡迎的熱門影集「噬血Y世代」（The Vampire Diaries）男主角之一保羅衛斯理（Paul Wesley）。伊妮絲和他的婚姻持續了快3年，已在9月宣布分手，但尚未在法律上徹底離異。

有知情人士爆料，伊妮絲和布萊德彼特已經交往數月，雙方經由共同好友介紹認識，「布萊德彼特真的很喜歡她。」此外，有媒體從伊妮絲在社群軟體上分享的照片，看到她身材相當火辣，臉部某些角度更神似「年輕版安潔莉娜裘莉」。

過去數個月來，布萊德彼特一直被傳和美艷女模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）交往，後來艾蜜莉主動對外宣稱自己是雙性戀，又傳和男星彼得戴維森（Pete Davidson）約會中，似乎和布萊德彼特之間已經畫下句點。

而經過和裘莉牽扯6年多的婚變，布萊德彼特終於想要在感情上邁向下一個階段，不過媒體發現他的緋聞對象都有些類似裘莉那樣外形豔麗、能說不只一種語言，顯然吸引他的女性，類型沒有太大改變。

布萊德彼特 裘莉 社群

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