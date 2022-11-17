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女權主義團體打破沉默 發表公開信表達支持安珀赫德

編譯周辰陽／即時報導
好萊塢演員安珀赫德。資料照片。（美聯社）
好萊塢演員安珀赫德。資料照片。（美聯社）

今日美國報16日報導，100多個組織與專家16日發表了支持好萊塢演員安珀赫德的聯名公開信，並對她跟前夫強尼戴普之間的誹謗官司判決表達「深感憂慮」。

公開信指出，對赫德的詆毀、對她跟出聲支持她的人士持續網路騷擾，在尖刻與規模兩者都是前所未有，「這些騷擾大半受到了假訊息、厭女、恐雙性戀症（Biphobia）跟貨幣化社群媒體環境的助長，一名女性對家暴跟性侵的指控為了娛樂而被嘲笑」。

公開信指出，「同樣的假訊息與受害者譴責現在正被用來對付指控虐待的其他人」。專家稱，對強尼戴普有利的判決「對親密伴侶與性暴力以及倖存者如何回應有著根本性誤解」。簽署者表示，「我們對日趨濫用誹謗訴訟以威脅和壓下倖存者抱持嚴重的擔憂」，並在結論表達「我們譴責對安珀赫德的公開羞辱」。

據報導，這封公開信的簽署者包括美國知名記者、社會政治活動家與女權主義組織者斯泰納姆（Gloria Steinem）等專家，團體方面則有美國全國婦女組織（National Organization for Women）、全國婦女法律中心（National Women's Law Center）、現在就要平等（Equality Now）組織跟女性遊行基金會（Women’s March Foundation）等。

公開信背後團體的發言人接受NBC新聞採訪時要求保持匿名，原因是她為了發文支持安珀赫德而面臨網路騷擾，稱她相信官司開打後，「每個人都不敢說出口，因為他們見到少數人身上發生了什麼事情」。

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