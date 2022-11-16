太搶手…泰勒絲演唱會票百萬人瘋搶 黃牛價飆2萬2700元

泰勒絲暌違五年開巡迴演唱會，15日開放購票引爆百萬人搶票潮，不僅使售票網數度斷線及「大塞車」，高需求也帶動黃牛票價格飆上2萬2700美元。(路透)

流行音樂歌手泰勒絲（Taylor Swift）暌違五年開巡迴演唱會，數百萬名粉絲15日在售票網站Ticketmaster開放購票後瘋狂湧入搶票，空前人潮導致網站數度斷線及「大塞車」，網路上也迅速出現黃牛票，一張票價飆破數萬美元。

Ticketmaster在一份聲明中表示，泰勒絲52場美國巡迴演唱會開放購票，使網站面臨「史上前所未有的需求」，數以百萬計的民眾賣力搶買預售票，引發「間歇性問題」，公司正在「緊急」著手解決問題。

一些試圖購票的粉絲說，他們在線上排隊苦等八小時，最後許多人發現已經買不到票。

泰勒絲明年登場的The Eras Tour演唱會，每張票價介於49美元至449美元之間，這將是她2018年以來首度巡迴演出。

為阻擋機器人和黃牛，網站系統已設定預售票最初只對被選為「已驗證粉絲」的鐵粉開放，但依舊擋不住黃牛鑽漏洞。StubHub等轉售平台上已出現一些泰勒絲演唱會門票，價格高達2萬2700美元。

一些泰勒絲粉絲說，他們上網搶票時一再被踢下線，還有些人特地請了一天假來搶票，結果還搶不過黃牛，Ticketmaster實在準備不足。