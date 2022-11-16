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葛萊美提名揭曉 碧昂絲9項領先 BTS韓歌入圍

記者陳建嘉／綜合報導
碧昂絲睽違6年推出第7張錄音專輯，不但熱賣且入圍葛萊美9獎提名。（路透）
碧昂絲睽違6年推出第7張錄音專輯，不但熱賣且入圍葛萊美9獎提名。（路透）

第65屆葛萊美獎公布入圍名單，碧昂絲（Beyonce）去年發行第七張錄音專輯「潮流復興Renaissance」，銷量、評價都大獲好評，更入圍葛萊美年度專輯、年度歌曲等九項大獎，稱霸群雄；碧昂絲也追平饒舌天王老公傑斯（Jay-Z）的紀錄，共獲88項提名。

亞軍則是饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）的8項，至於英國鐵肺歌姬愛黛兒（Adele）和另類鄉村民謠歌手布蘭迪卡莉（Brandi M. Carlile）都入圍7項，並列第3。

防彈少年團入圍葛萊美兩大獎，分別為最佳流行二人組／團體表演獎、最佳音樂錄影帶。（...
防彈少年團入圍葛萊美兩大獎，分別為最佳流行二人組／團體表演獎、最佳音樂錄影帶。（取材自Instagram）

南韓天團防彈少年團（BTS），去年跨界與英國酷玩樂團（Coldplay）合作的「My Universe」提名「最佳流行二人組／團體表演」，這是他們第3度入圍同獎項，並以韓文歌曲「Yet to Come」提名最佳音樂錄影帶，由於他們尚未拿過葛萊美獎，動向值得關注。第65屆葛萊美獎將於明年2月6日在洛杉磯舉行頒獎典禮。

綜合法新社、路透報導，愛黛兒2017年在第59屆葛萊美獎力壓勁敵碧昂絲，橫掃最佳年度專輯和年度歌曲等5大獎，兩人這回將再度展開激烈的天后之爭。

R&B傳奇人物瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）憑專輯Good Morning Gorgeous入圍6個獎項，與嘻哈樂壇大哥DJ卡利（DJ Khaled）最新專輯God Did並駕齊驅。

過去幾年一直受到葛萊美獎冷落的英國男團1世代（One Direction）成員哈利（Harry Styles）也入圍6項，將角逐最佳年度唱片和最佳年度專輯獎。

入圍 葛萊美 碧昂絲

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