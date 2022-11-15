小勞勃道尼為戲理光頭 被嫌一下老了10歲

小勞勃道尼為新戲理光頭，卻被指「像一下子老了10歲」。（路透資料照片）

漫威 新片「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）再度發揮超強威力，北美3天賣出1.8億美元，是開年至今第2高的首周末賣座數字。雖然漫威英雄還是觀眾的最愛，昔日一哥「鋼鐵人」Iron Man）小勞勃道尼（Robert Downey Jr）近日現身各大活動的光頭造型，卻被嫌「像一下子老了10歲」，和過去頭髮茂密時相差甚遠。

小勞勃道尼曾因扮演「鋼鐵人」東尼史塔克而紅透半邊天，自從3年前以「復仇者聯盟 ：終局之戰」（Avengers: Endgame）光榮畢業後，演藝事業似乎嚴重停滯，除了不叫好也不叫座的「杜立德」（Dolittle）外，沒有太多別的作品。近日他在「第37屆搖滾名人堂頒獎典禮」首度以光頭造型亮相，竟被認為「急速衰老」，還遭到香港 媒體戲稱：「撞臉TVB男星李成昌」。

據稱小勞勃道尼理光頭是為了自製自演的最新迷你影集「The Sympathizer」造型需求，而他沒有頭髮還有一點鬍渣，確實感覺滄桑了些。比他大5歲的李成昌，和湯鎮業、魯振順等都是第八期無線電視藝員訓練班畢業，出道後多半演配角，早年也不是大光頭，甚至在脫髮之後還戴假髮拍戲，近年才以光頭真面目示人。儘管小勞勃道尼也是為戲才改變樣貌，對比昔日演鋼鐵人時帥氣英姿，粉絲還是一下子難以接受。