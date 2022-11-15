我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

泰勒絲奪MTV EMA 4大獎 本屆最大贏家

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲低胸又露腿，紅毯最吸睛。（路透）
泰勒絲低胸又露腿，紅毯最吸睛。（路透）

本年度MTV歐洲音樂大獎（MTV EMA）頒獎典禮在德國的杜塞爾道夫巨蛋舉行，美國樂壇當紅小天后泰勒絲（Taylor Swift）風光奪下最佳藝人、最佳流行音樂、最佳音樂錄影帶和最佳長篇音樂錄影帶4項大獎，是最大贏家。

不過她在星光大道紅毯差點碰到曾稱她的歌都不是自己寫、引發口水大戰的「布勒」（Blur）主唱戴蒙亞邦（Damon Albarn），讓人捏一把冷汗。而她的紅毯戰袍既低胸又露腿，還差點亮出屁股蛋，毫不意外引起熱烈討論。

泰勒絲所到之處，都會掀起話題。她在MTV歐洲音樂大獎頒獎典禮，先以星光大道紅毯的性感禮服抓住各方視線，典禮開始後又換上較為保守的亮片裝，還頻頻上台領獎，將外界對她的注意力從體態拉回樂壇成就上，堪稱當晚焦點巨星。

泰勒絲出席這次在德國杜塞道夫（Dusseldorf）舉行的MTV EMA頒獎典禮，出乎許多人意料。她在接受其當晚第一個獎項時稱：「對我來說會發生這一切，粉絲是唯一的原因。」

她的舊愛之一、前「1世代」（One Direction）成員哈利史泰爾斯(Harry Styles)也拿到最佳英國&愛爾蘭藝人，南韓兩大天團「防彈少年團」與「BLACKPINK」亦各有斬獲。

歐美八卦刊物稱泰勒絲與英國英俊小生喬歐文（Joe Alwyn）交往好幾年，感情穩定，卻因「婚前協議」搞不定而婚事卡關。泰勒絲的身家據估計達4億多美元，是喬歐文的100多倍，自然想要保障好自身財產，喬歐文卻不願簽，覺得自己好像被當小白臉，兩方目前還無共識。

泰勒絲的下半身引發熱烈討論。（路透）
泰勒絲的下半身引發熱烈討論。（路透）

星光大道 德國 英國

上一則

零P圖露餡 Angelababy、高圓圓美顏翻車

下一則

扮狐妖被嫌老 楊冪顏值慘遭小旦碾壓

延伸閱讀

「暮光之城」狼人結婚了 3主角中第一個走入婚姻

「暮光之城」狼人結婚了 3主角中第一個走入婚姻
為移植的腎臟取綽號 席琳娜撇捐腎好友挨轟

為移植的腎臟取綽號 席琳娜撇捐腎好友挨轟
不是捐腎好友 席琳娜透露用「他」為移植來的腎臟取名

不是捐腎好友 席琳娜透露用「他」為移植來的腎臟取名
忘記好友捐腎大恩 席琳娜說「業界好友僅泰勒絲」被批

忘記好友捐腎大恩 席琳娜說「業界好友僅泰勒絲」被批

熱門新聞

安珀赫德曾與前夫強尼戴普大打誹謗官司。(美聯社)

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

2022-11-07 09:56
李安(右)被拍到在馬來西亞勘景。圖／摘自微博

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

2022-11-13 09:43
劉詩詩、蘇有朋、吳奇隆。（取材自微博）

小虎隊不合？蘇有朋拒和吳奇隆聚餐 劉詩詩回應網笑翻

2022-11-09 22:34
張庭（左）與林瑞陽案大逆轉。 (取材自微博)

張庭違法傳銷案大反轉 河北裕華市監局爆「造假證據」

2022-11-07 22:59
倪淑君16歲時擠下張曼玉得到「陰陽錯」的演出機會，也成為許多人爭相邀約的女主角。（取材自微博）

16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬

2022-11-06 20:35
陳凱歌(左)陳紅夫妻感情很好。（取材自新華網）

陳紅當年插足陳凱歌婚姻 倪萍在書中稱她是「小三」

2022-11-09 08:59

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已