泰勒絲奪MTV EMA 4大獎 本屆最大贏家
本年度MTV歐洲音樂大獎（MTV EMA）頒獎典禮在德國的杜塞爾道夫巨蛋舉行，美國樂壇當紅小天后泰勒絲（Taylor Swift）風光奪下最佳藝人、最佳流行音樂、最佳音樂錄影帶和最佳長篇音樂錄影帶4項大獎，是最大贏家。
不過她在星光大道紅毯差點碰到曾稱她的歌都不是自己寫、引發口水大戰的「布勒」（Blur）主唱戴蒙亞邦（Damon Albarn），讓人捏一把冷汗。而她的紅毯戰袍既低胸又露腿，還差點亮出屁股蛋，毫不意外引起熱烈討論。
泰勒絲所到之處，都會掀起話題。她在MTV歐洲音樂大獎頒獎典禮，先以星光大道紅毯的性感禮服抓住各方視線，典禮開始後又換上較為保守的亮片裝，還頻頻上台領獎，將外界對她的注意力從體態拉回樂壇成就上，堪稱當晚焦點巨星。
泰勒絲出席這次在德國杜塞道夫（Dusseldorf）舉行的MTV EMA頒獎典禮，出乎許多人意料。她在接受其當晚第一個獎項時稱：「對我來說會發生這一切，粉絲是唯一的原因。」
她的舊愛之一、前「1世代」（One Direction）成員哈利史泰爾斯(Harry Styles)也拿到最佳英國&愛爾蘭藝人，南韓兩大天團「防彈少年團」與「BLACKPINK」亦各有斬獲。
歐美八卦刊物稱泰勒絲與英國英俊小生喬歐文（Joe Alwyn）交往好幾年，感情穩定，卻因「婚前協議」搞不定而婚事卡關。泰勒絲的身家據估計達4億多美元，是喬歐文的100多倍，自然想要保障好自身財產，喬歐文卻不願簽，覺得自己好像被當小白臉，兩方目前還無共識。
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