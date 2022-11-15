泰勒絲奪MTV EMA 4大獎 本屆最大贏家

泰勒絲低胸又露腿，紅毯最吸睛。（路透）

本年度MTV歐洲音樂大獎（MTV EMA）頒獎典禮在德國 的杜塞爾道夫巨蛋舉行，美國樂壇當紅小天后泰勒絲（Taylor Swift）風光奪下最佳藝人、最佳流行音樂、最佳音樂錄影帶和最佳長篇音樂錄影帶4項大獎，是最大贏家。

不過她在星光大道 紅毯差點碰到曾稱她的歌都不是自己寫、引發口水大戰的「布勒」（Blur）主唱戴蒙亞邦（Damon Albarn），讓人捏一把冷汗。而她的紅毯戰袍既低胸又露腿，還差點亮出屁股蛋，毫不意外引起熱烈討論。

泰勒絲所到之處，都會掀起話題。她在MTV歐洲音樂大獎頒獎典禮，先以星光大道紅毯的性感禮服抓住各方視線，典禮開始後又換上較為保守的亮片裝，還頻頻上台領獎，將外界對她的注意力從體態拉回樂壇成就上，堪稱當晚焦點巨星。

泰勒絲出席這次在德國杜塞道夫（Dusseldorf）舉行的MTV EMA頒獎典禮，出乎許多人意料。她在接受其當晚第一個獎項時稱：「對我來說會發生這一切，粉絲是唯一的原因。」

她的舊愛之一、前「1世代」（One Direction）成員哈利史泰爾斯(Harry Styles)也拿到最佳英國 &愛爾蘭藝人，南韓兩大天團「防彈少年團」與「BLACKPINK」亦各有斬獲。