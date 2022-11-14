「翹臀珍」前夫討厭小班 婚姻再度蒙陰影？

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的婚姻始終被八卦刊物唱衰。（路透資料照片）

「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）今年和曾經訂婚又分手的舊愛班艾佛列克 （Ben Affleck），兩度舉行婚禮，引起全球注意，八卦 刊物則忍不住唱衰，畢竟珍妮佛之前的三段婚姻全都失敗收場，她也一直都有「控制狂」、「愛耍大牌」的傳聞，班艾佛列克未必能招架。

然而專門報導明星與名流八卦的國家詢問報，又指出另一個危機：她的前夫之中有人不接受班，而且對於班要和她及自己的小孩組織家庭，強烈的質疑。

珍妮佛洛佩茲（右）和馬克安東尼曾有過一段婚姻。（路透資料照片）

國家詢問報指珍妮佛洛佩茲的第三任前夫馬克安東尼（Marc Anthony)，和她生有一對子女麥克斯、艾美，他和珍妮佛洛佩茲在一起的時間點正好就在珍妮佛佛洛佩茲與班艾佛列克第一次訂婚又分手之後，所以那時他接收到的訊息全部都是「班艾佛列克很容易情緒化」或是「班艾佛列克說失控就失控」等等的負面描述，讓他更加相信珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克在一起就是個錯誤。結果20年過去，珍妮佛居然回頭和班重拾舊情，還彌補當年的缺憾結為夫妻，馬克簡直不太敢相信有這麼180度的轉變。

馬克安東尼的一雙子女目前和母親、繼父以及繼父和前妻的三個小孩組成一個超級大家庭，即便現在還沒有傳出太大的衝突，馬克可是不相信班能夠好好對待珍妮佛洛佩茲，也不覺得他的孩子們可以受到多好的照顧，對於班的戒心和反感一點也沒有消失，很有可能成為班珍婚姻的一大隱憂。