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「黑豹2」掀觀影熱潮 刷新11月開映票房紀錄

中央社／紐約13日專電
超級英雄電影「黑豹2：瓦干達萬歲」11日在美加地區上映，3天來初估進帳1.8億美元，刷新影史11月最高開映週末票房紀錄。（中央社）
超級英雄電影「黑豹2：瓦干達萬歲」11日在美加地區上映，3天來初估進帳1.8億美元，刷新影史11月最高開映週末票房紀錄。（中央社）

超級英雄電影「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）不負眾望，美加地區開映週末初估進帳1.8億美元，刷新影史11月最佳紀錄，也是今年第2高開映票房，為低迷已久的市場注入強心針。

本片是2018年全球票房近14億美元的「黑豹」（Black Panther）續集。首集男主角查維克博斯曼（Chadwick Boseman）2020年不敵癌症辭世後，續集劇情更動，敘述虛構非洲國家瓦干達如何面對國王帝查拉駕崩，呼應現實情形，並向查維克博斯曼致敬。

「黑豹2：瓦干達萬歲」11日在美加上映，3天來初估進帳1.8億美元，打破「飢餓遊戲：星火燎原」（The Hunger Games: Catching Fire）2013年以1.58億美元締造的11月最高開映週末票房紀錄。

這是美加今年第2高開映週末票房收入，僅次於「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）5月開映3天進帳的1.87億美元。

這也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行以來，美加第3高開映週末票房收入。去年12月上映的「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）以2.6億美元居冠，連同「奇異博士2」與「黑豹2」，3部片都是漫威電影宇宙（MCU）作品，凸顯超級英雄電影深具票房影響力。

放眼全球，「黑豹2」在美加及55個市場上映，開映週末賺進3.3億美元。

如同近5年前上映的首集，「黑豹2」由萊恩庫格勒（Ryan Coogler）編導且以非裔美籍演員為主要班底，初次亮相的神秘海底王國角色則以拉美裔演員為主。本片開映週末吸引的觀眾中，非裔與拉美裔占了半壁江山，有別於美加市場賣座電影通常以白人觀眾為主力的情形。

「黑豹2」除吸引漫威影迷及懷念查維克博斯曼的觀眾外，也引進更多角色，延續MCU橫跨23部電影的「無限傳奇」（The Infinity Saga）2019年結束後進一步拓展超級英雄宇宙的路線。

「黑豹2」寫下票房佳績對好萊塢與片商迪士尼（Disney）而言有如久旱逢甘霖。

自夏季以來，電影市場因缺乏頂級大片而深陷低迷，全球第2大院線電影世界集團（Cineworld）9月在美國聲請破產，戲院在年底電影旺季到來前總算重現熱絡景象。

迪士尼上週因Disney+等串流事業虧損而繳出黯淡財報，股價重挫。「黑豹2」票房奏捷有如及時雨，加上「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）12月上映，將是迪士尼本季提振業績希望所託。

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