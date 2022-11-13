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福伯就是狂 為妻慶生親駕私人飛機

記者蘇詠智／綜合報導
哈里遜福特（右）為幫卡莉絲塔芙洛哈慶生，還親自開私人飛機。（路透資料照片）
哈里遜福特（右）為幫卡莉絲塔芙洛哈慶生，還親自開私人飛機。（路透資料照片）

過生日雖然是大多數人們開心、歡樂的時刻，然而好萊塢巨星和平民百姓的慶生手筆就是差距明顯。以「印第安納瓊斯」（Dr. Henry Walton "Indiana" Jones, Jr.）、「星際大戰」（Star Wars）等經典賣座系列影片受到觀眾喜愛的哈里遜福特（Harrison Ford）、日前為另一半「艾莉的異想世界」（Ally McBeal）女主角卡莉絲塔芙洛哈（Calista Flockhart）慶祝58歲生日，特別去接她母親來會回。

別看這件事聽來沒什麼了不起，他可是用「私人飛機」接送，先是自己把停在紐約的飛機開到岳母居住的田納西州，等岳母登機後再把飛機開到洛杉磯的慶生會現場，簡直把私人飛機當私家轎車在使用。

美國幅員廣大，紐約和洛杉磯之間的直飛時間也要6個多小時，如果不是福伯自己就會開飛機，恐怕也沒辦法用如此誇張的方式請岳母參與。

無獨有偶，比卡莉絲塔芙洛哈整整大兩歲的黛咪摩爾（Demi Moore），同樣把女兒們和愛犬一起帶上私人飛機，開起慶生派對。她和女兒們的爸爸布魯斯威利（Bruce Willis），固然早就離婚，感情卻沒有搞壞。老布和現任妻子各自手上拿著一本黛咪的新書，還作勢在翻閲、拍了合照，表示人前人後都愛她，令她更是開心不已。

洛杉磯 田納西州 布魯斯威利

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