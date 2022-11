布魯克雪德絲憶當年 悔自揭處女身分

布魯克雪德絲對當年大方公開隱私感到後悔。(取材自Instagram)

57歲仍豔光照人的布魯克雪德絲(Brooke Shields),少女時期曾是風靡全球的「漂亮寶貝」,不同於多數好萊塢 年輕演員紅了就生活糜爛,她不僅進入常春藤 名校,一度還是「全球最知名的處女」。然而她近日在podcast節目上坦言,很後悔當初隨便就把自己的隠私公開。

布魯克雪德絲在1985年推出的書「On Your Own」中揭露自己的處女身分,書中對年輕女孩提出不少美容和健康方面的建議,雖然由她掛名作者,其實是影子寫手的作品,她親自完成的初稿並未被出版社採用。她固然以自身為例,鼓勵年輕女生不要做自己不情願的事,包括被男友要求發生關係等等,現在她卻不認為讓外界知道她的性生活秘密是明智的做法。

「我才那麼年輕就變成了『世界上最知名的處女』,不過反倒因此讓我有了心理上的韌性,能夠面對演藝圈所有難受的事。」布魯克說道。

她後來在大學交往了日後主演影集「新超人」(Lois & Clark: The New Adventures of Superman)的狄恩肯恩(Dean Cain),終於在22歲和他發生了「第一次接觸」,結果卻讓她對曾放話要幫她買「貞操險」的媽媽泰莉超內疚,而原本該是件甜蜜、感到很解放的行為,遠不如想像中美好。